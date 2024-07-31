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Париж-2024

Сегодня, 07:00

Муж Байлз поздравил Симону с историческим достижением на Олимпиаде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игрок в американский футбол Джонатан Оуэнс, являющийся мужем гимнастки Симоны Байлз, поздравил спортсменку с победой в командном многоборье на Олимпиаде-2024.

«Становлюсь свидетелем истории каждый раз, когда ты выходишь на ковер. Поздравляю, детка, с тем, что ты стала самой титулованной американской гимнасткой в истории Олимпийских игр!!!» — написал Оуэнс в своих соцсетях.

Женская сборная США в сумме набрала 171,296 очков. Байлз завоевала пятое олимпийское золото и стала самой титулованной американской гимнасткой в истории Игр.

Симона Байлз. Байлз вернулась в погоню за Латыниной. Теперь она отстает от легендарной советской гимнастки на четыре золотые медали

Байлз и Оуэнс поженились в апреле 2023 года.

Олимпиада
Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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Женская сборная США с Байлз выиграла золото Олимпиады-2024 в командном многоборье