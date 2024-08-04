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Париж-2024

Сегодня, 19:00

Нагорный поздравил армянского гимнаста Давтяна, завоевавшего серебро на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион Олимпиады в Токио в командном многоборье Никита Нагорный поздравил армянского гимнаста Артура Давтяна с серебром, взятым на Играх в Париже.

«Артур Давтян — человек, с котором мы росли в одном зале в Ростове-на-Дону. Он прошел большой спортивный путь, стал чемпионом мира в опорном прыжке, бронзовым призером Олимпиады в Токио и сегодня — серебряным призером в Париже! Поздравляю Артура», — написал Нагорный в Telegram-канале.

Давтян занял второе место в опорном прыжке, набрав 14,966 балла. Он проиграл филиппинцу Карлосу Юло (15,166). Бронзу завоевал британец Гарри Хэппуорт (14,949).

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