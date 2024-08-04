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Париж-2024

Сегодня, 10:12

Олимпийский призер из Казахстана: «Без России сразу пропадает интрига»

Нариман Курбанов.
Фото Reuters
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Казахстанский призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов заявил, что российских гимнастов не хватает на Играх в Париже.

«К сожалению, Россия не приехала. Сразу интрига пропадает в командном и личном многоборьях.

Перед соревнованиями мне прислали видео мои хорошие друзья — гимнасты Сергей Ельцов и Владислав Поляшов. Поляшов был на прошлых Олимпийских играх, в Токио. Они прислали видео, поддержали, сказали: «Ты — лучший, делай до конца. И, конечно, представляю, сколько мне еще будут сейчас писать, потому что я всегда с удовольствием приезжаю в Россию и выступаю там», — приводит слова Курбанова Sport24.

Нариман Курбанов. Исторический успех Казахстана на Олимпиаде. Гимнаст оставил без серебра спортсмена из США

В субботу, 3 августа, Курбанов принес Казахстану первую в истории олимпийскую медаль по спортивной гимнастике, завоевав серебро в упражнениях на коне.

Российские гимнасты не участвуют на Олимпийских играх-2024 из-за критериев допуска на турнир.

Источник: Sport24
Олимпиада
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