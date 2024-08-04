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Париж-2024

Сегодня, 16:52

Китаец Лю Ян одержал победу в упражнении на кольцах на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Китайский гимнаст Лю Ян одержал победу в упражнениях на кольцах на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Его результат 15,300 балла. Второе место занял еще один представитель Китая Цзоу Цзинюань (15,233 балла), третье — грек Элефтериос Петруниас (15,100).

Лю Ян стал первым спортсменом с 1972 года, завоевавшим два олимпийских титула подряд в этом виде.

«СЭ» ведет трансляцию соревнований дня Олимпиады-2024.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Кольца

Финал

1. Лю Ян (Китай) — 15,300 балла

2. Цзоу Цзинюань (Китай) — 15,233

3. Элефтериос Петруниас (Греция) — 15,100

Олимпиада
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