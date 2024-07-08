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Париж-2024

Сегодня, 12:31

Родионенко: «Бесполезно на Играх болеть за Симону Байлз. Без таблеток она никто»

Зарина Халимхонова
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в разговоре «СЭ» поделилась ожиданиями от Олимпиады в Париже.

«Вызывает сомнения, как будут проходить Игры в Париже, при всей ситуации, что происходит во Франции. В целом от Олимпиады ничего не ждем. Будет большая конкуренция в мужской гимнастике. Интересно посмотреть, что покажут Япония и Китай. Также следим за женской командой из Америки — привнесут ли что-то новое. На Олимпиаде сборной США никто не сможет составить конкуренцию у женщин. Но в отсутствии России в индивидуальных дисциплинах у других стран открылась возможность «прорваться», — сказала Родионенко.

Также российский тренер рассказала, за какую сборную будет болеть на Олимпиаде в Париже.

«На Играх будем болеть за китайскую гимнастику. У них всегда есть класс, показывают сложные программы и привносят новые элементы. Болеть за Байлз бесполезно. Знаем, что без таблеток она никто. Если в Японии у нее это не прошло, то во Франции будет «зеленая улица». Нас особо удивлять-то нечем», — добавила Родионенко «СЭ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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