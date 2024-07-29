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Париж-2024

Сегодня, 17:19

Родионенко — о симуляции Байлз: «Странным поведением хотела привлечь к себе внимание. Типичная американка»

Зарина Халимхонова
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала для «СЭ» поведение Симоны Байлз, которая симулировала болезненную травму во время квалификационных соревнований на Олимпиаде в Париже.

«Ситуация так сложилась, что Байлз можно все, ей все сходит с рук. Конечно, у нас есть возмущение. Но, к сожалению, нас не слышат. В Токио не прошли ее таблетки - и она не смогла там выступить. Молодцы оказались японцы, которые не пустили ее. Таблетки могут довести ее до такого состояния. От препаратов могут быть разные побочные действия.

О Байлз очень много говорят. Она поддерживает это, ей нравится, она в этом купается. Типичная американка. Странным поведением просто хотела привлечь к себе внимание. Байлз хочет превзойти Латынину по медалям. Предполагается, что в Париже она может гарантировано получить четыре медали, если у нее не случится заскок под влиянием таблеток. Но, думаю, там все под контролем», — сказала Родионенко «СЭ».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Финал соревнований в многоборье у женщин состоится в четверг, 1 августа.

Олимпиада
Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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