Российский арбитр Гиоргадзе об Олимпиаде в Париже: «Город почистили от приезжих, стало намного безопаснее»

Российский и грузинский арбитр по спортивной гимнастике Илиа Гиоргадзе в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы на Олимпиаде в Париже.

«Есть стандарты проведения Олимпиады — они прописаны строго в регламенте. Отличий одних Игр от других в этом плане немного. Деревня, питание, проживание — все по единым стандартам, дальше регламента далеко не уйдешь.

О проблемах с питанием слышал, но сам никаких нюансов не замечал. Судьи не жили в Олимпийской деревне. На мой взгляд, все стандартно. Париж справился. Почистили город от приезжих, раньше в городе было много мигрантов. Сейчас на улицах стало спокойнее. Намного безопаснее. Полицейских было очень много, практически на каждому шагу, так что контролировали ситуацию. Нет, кто бы что ни говорил — все было достойно», — сказал Гиоргадзе.

Гиоргадзе работал на трех Олимпиадах в качестве судьи и был на четырех Играх в качестве спортсмена.