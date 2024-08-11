Российский арбитр Гиоргадзе, работавший на Олимпиаде в Париже, назвал результаты в спортивной гимнастике логичными

Российский и грузинский арбитр по спортивной гимнастике Илиа Гиоргадзе в интервью «СЭ» высказался о результатах в спортивной гимнастике на Олимпиаде в Париже.

«В основном в лидерах все те же китайцы, японцы, плюс еще есть специалисты в личных снарядах. И вот кто за последние три года выигрывал на этапах Кубка мира, они же и в медалях на Олимпиаде в Париже.

Филиппинец Карлос Эдриэль Юло? Для меня его победа не новость, потому что он еще в 2021-м стал чемпионом мира на брусьях, был призером в вольных. Он не взялся же из ниоткуда. Просто выполнил свое упражнение на Олимпиаде достойно. Его конкуренты, прежде всего англичанин, армянин, немножко ошиблись. А вот у Карлоса все практически идеально сложилось. Но, опять же, он никакой не сюрприз. Долго шел к этому успеху и закономерно стал чемпионом. В основном победили фавориты, все, кто был успешен на Кубках мира, выиграли и тут», — сказал Гиоргадзе.

Гиоргадзе работал на трех Олимпиадах в качестве судьи и был на четырех Играх в качестве спортсмена.