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Париж-2024

Сегодня, 11:17

Российский гимнаст Заика рассказал, что болеет на Олимпиаде за сборную Турции

Виктория Кравченко
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Российский гимнаст Илья Заика рассказал, что на Олимпиаде поддерживает спортсменов из Турции.

«Конечно, планирую смотреть Олимпиаду, в особенности турнир по спортивной гимнастике. За кого буду болеть в отсутствии России? Поддерживаю сборную Турции — классные ребята. Весной они готовились с нами на базе: очень общительные и веселые. С некоторыми успел подружиться. Болею в Париже за них», — цитирует Заику Metaratings.ru.

Заика является чемпионом России по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах.

Источник: Metaratings.ru
Олимпиада
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