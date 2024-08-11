Российский судья Гиоргадзе — о скандале с румынской гимнасткой: «Возможность судейской ошибки исключена»

Российский и грузинский арбитр по спортивной гимнастике Илиа Гиоргадзе в интервью «СЭ» высказался о судейском скандале вокруг румынской гимнастки Ане Барбосу.

Барбоса заняла изначально третье место, однако после протеста сборной США на третью позицию переместилась американка Джордан Чайлз.

«Я об этой всей ситуации, честно сказать, слышал только краем уха. Не знаю подробностей, но в самом по себе факте апелляции и пересмотра оценок, итоговых протоколов нет ничего невероятного. США подали протест, он был удовлетворен. Оценку элемента по сложности можно пересматривать.

Технологии шагают вперед, есть моменты, которые не требуют даже каких-либо сомнений. Когда, к примеру, спортсмен должен держать прямое тело — сразу на компьютере показывается модель скелета гимнаста. Все считает специальная программа, и в случае подачи протеста приоритет отдается такой системе, изучают трудность по ней. Поэтому возможность судейской ошибки практически исключена», — сказал Гиоргадзе.

Позднее стало известно, что американку Чайлз лишили уже врученной «бронзовой» медали, так как протест сборная США подала не в отведенное время. На третье место вернулась румынка Барбосу.