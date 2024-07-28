Симона Байлз прошла в финал многоборья на Олимпиаде в Париже

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз прошла в финал многоборья по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Париже.

Американка за выступления на четырех снарядах набрала 59,566 балла, что позволило ей преодолеть квалификацию. При этом, по информации ESPN, спортсменка выступает с болезненными ощущениями в левой ноге. По окончании упражнения на бревне она покинула площадку вместе с врачом сборной США, а вернулась с перебинтованной ногой.

Финал соревнований в многоборье у женщин пройдет в четверг, 1 августа.