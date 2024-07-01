Четырехкратная олимпийская чемпионка Байлз вошла в состав сборной США на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка Симона Байлз вошла в состав сборной США для участия на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики США в соцсети X.

У американской сборной также выступят Суниса Ли, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Хезли Ривера.

27-летняя Байлз является 4-кратной олимпийской чемпионкой. Все золотые медали она выиграла на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Также на ее счету одно серебро Токио-2020 и две бронзы (Рио-2016 и Токио-2020).

В прошлом году Байлз выиграла четыре золотые медали на чемпионате мира в Антверпене.