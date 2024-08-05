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Сегодня, 13:00

Спортивная гимнастика на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции соревнований 5 августа

Соревнования по спортивной гимнастике на Олимпийских играх-2024 завершатся 5 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Соревнования по спортивной гимнастике на Олимпийских играх-2024 завершатся 5 августа.
Фото Global Look Press
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В понедельник, 5 августа, продолжится розыгрыш медалей в спортивной гимнастике. Соревнования по спортивной гимнастике на Олимпийских играх-2024 проходят с 27 июля по 5 августа.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Спортивная гимнастика на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции соревнований 5 августа

12.45 Мужчины. Параллельные брусья. Финал

13.38 Женщины. Бревно. Финал

14.33 Мужчины. Перекладина. Финал

15.23 Женщины. Вольные упражнения. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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