Спортивная гимнастика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 16:00
Соревнования по спортивной гимнастики на Олимпийских играх-2024 пройдут с 27 июля по 5 августа. В программе: многоборье, вольные упражнения, опорный прыжок, конь, кольца, брусья, перекладина. В Париже выступят 192 гимнаста: 96 мужчин и 96 женщин. Во Франции будут разыграны 14 комплектов наград (8 у мужчин и 6 у женщин). «СЭ» публикует календарь. Время начала — московское.
12.00. Мужчины. Многоборье. Квалификация. Группа 1
16.30. Мужчины. Многоборье. Квалификация. Группа 2
21.00. Мужчины. Многоборье. Квалификация. Группа 3
10.30. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 1
12.40. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 2
15.50. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 3
19.00. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 4
22.10. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 5
18.30. Мужчины. Командное первенство. Финал
19.15. Женщины. Командное первенство. Финал
18.30. Мужчины. Многоборье. Финал
19.15. Женщины. Многоборье. Финал
16.30. Мужчины. Вольные упражнения. Финал
17.19. Женщины. Опорный прыжок. Финал
18.15. Мужчины. Конь. Финал
16.00. Мужчины. Кольца. Финал
16.40. Женщины. Брусья. Финал
17.25. Мужчины. Опорный прыжок. Финал
12.45. Мужчины. Брусья. Финал
13.38. Женщины. Бревно. Финал
14.33. Мужчины. Перекладина. Финал
15.22. Женщины. Вольные упражнения. Финал
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.