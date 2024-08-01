Хоркина: «Байлз как никогда заряжена на борьбу и, надо отдать ей должное»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поделилась ожиданиями от личного турнира по спортивной гимнастике на Олимпийских играх-2024.

«Мне кажется, на этих Играх будет немало «выскочек» — спортсменов, от которых до начала Игр не особенно ждали выдающихся выступлений. Байлз, конечно же, уже не сделает такого подарка, как в Токио, когда она снялась с многоборья и сумела отработать только один из финалов — на бревне. Она как никогда заряжена на борьбу и, надо отдать ей должное, выполняет сложнейшие, а главное — высококоординационные элементы. В этом я всегда вижу заслугу тренера. Сделать в вольных упражнениях два сальто с тремя винтами, причём уже в командном турнире, — это сильный ход», — цитирует RT Хоркину.