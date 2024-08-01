Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Спортивная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 04:11

Хоркина: «Байлз как никогда заряжена на борьбу и, надо отдать ей должное»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поделилась ожиданиями от личного турнира по спортивной гимнастике на Олимпийских играх-2024.

«Мне кажется, на этих Играх будет немало «выскочек» — спортсменов, от которых до начала Игр не особенно ждали выдающихся выступлений. Байлз, конечно же, уже не сделает такого подарка, как в Токио, когда она снялась с многоборья и сумела отработать только один из финалов — на бревне. Она как никогда заряжена на борьбу и, надо отдать ей должное, выполняет сложнейшие, а главное — высококоординационные элементы. В этом я всегда вижу заслугу тренера. Сделать в вольных упражнениях два сальто с тремя винтами, причём уже в командном турнире, — это сильный ход», — цитирует RT Хоркину.

Источник: RT
Светлана Хоркина
Симона Байлз
1
0
Читайте также
Медведев извинился за результат на Олимпиаде-2024
Шнайдер и Андреева вышли в четвертьфинал Олимпиады-2024
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Японец Ока победил в личном многоборье на Олимпийских играх в Париже