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Сегодня, 20:57

Титов рассказал, что думает о популярности спортивной гимнастки в России

Виктория Кравченко
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Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов прокомментировал информацию о том, что трансляция отборочного турнира на попадание в олимпийскую сборную США по гимнастике собрала рекордную аудиторию.

За эфиром отбор следило более восьми миллионов человек.

— Гимнастика — очень популярный вид спорта. Это спорт категории А. Чего удивляться? Мы не отбирались не Олимпийские игры.

— Дело именно в том, что это была трансляция отбора на Игры?

— У нас к гимнастике не меньший интерес, чем в США. Конечно, мы не собираем такой аудитории, но все равно гимнастика привлекает внимание. Гимнастика — интереснейший вид спорта.

— Какие шаги предпринимаются для того, чтобы интерес людей к гимнастике в России повысился?

— У нас есть зрители, которые следят за гимнастикой. На Играх БРИКС были полные залы болельщиков, — цитирует Титова Metaratings.ru.

Сообщалось, что все спортсмены сборной России отказались от участия в квалификации Олимпийских игр 2024 года под нейтральным флагом.

Источник: https://metaratings.ru/news/vasilii-titov-v-rossii-k-gimnastike-ne-menshii-interes-chem-v-ssha-379580/
Василий Титов
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