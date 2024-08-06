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Сегодня, 11:16

Титов считает, что турнир по гимнастике на Олимпиаде обеднел из-за отсутствия россиян

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что олимпийский турнир обеднел без участия сборной России.

«Турнир по спортивной гимнастике сильный, очень интересный, но, безусловно, проигрывает, потому что мужская и женская сборные России были одними из ключевых команд. Конечно, от того, что нас здесь нет, гимнастика беднеет. И это все признают. Все понимают. На сегодняшний день в гимнастическом мире почти в каждой топовой сборной есть наш тренер. По сути, мы соревнуемся сами с собой. Россия играет огромную роль, и все понимают прекрасно, что отсутствие нашей страны — это большая потеря для гимнастики», — приводит слова Титова ТАСС.

Соревнования по спортивной гимнастике на Олимпиаде проходили с 27 июля по 5 августа, олимпийский турнир по художественной гимнастике пройдет с 8 по 10 августа.

Источник: ТАСС
Василий Титов
Спортивная гимнастика
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