Титов считает, что турнир по гимнастике на Олимпиаде обеднел из-за отсутствия россиян

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что олимпийский турнир обеднел без участия сборной России.

«Турнир по спортивной гимнастике сильный, очень интересный, но, безусловно, проигрывает, потому что мужская и женская сборные России были одними из ключевых команд. Конечно, от того, что нас здесь нет, гимнастика беднеет. И это все признают. Все понимают. На сегодняшний день в гимнастическом мире почти в каждой топовой сборной есть наш тренер. По сути, мы соревнуемся сами с собой. Россия играет огромную роль, и все понимают прекрасно, что отсутствие нашей страны — это большая потеря для гимнастики», — приводит слова Титова ТАСС.

Соревнования по спортивной гимнастике на Олимпиаде проходили с 27 июля по 5 августа, олимпийский турнир по художественной гимнастике пройдет с 8 по 10 августа.