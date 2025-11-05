Тренер сборной России Андреев: «У Мельниковой есть все шансы на личное золото на Олимпиаде-2028»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» оценил шансы Ангелины Мельниковой на золото на Олимпийских играх 2028 года.

«Шансы Мельниковой на личное золото в 2028 году с учетом, что наверняка вернуться лидеры сборной США? Смотря какие лидеры американок. Если мы берем Байлз, то понимаем, что она поедет бороться за медаль самого высокого уровня. Но у Гели есть все шансы. Она очень хорошо смотрится. Не все получилось на последнем чемпионате, но мы рассчитываем на нее», — сказал Андреев.

На чемпионат мира, который проходил 19-25 октября, Мельникова завоевала 2 золотые и 1 серебряную медали.

Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.