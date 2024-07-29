Украинский гимнаст заявил, что на Олимпиаде чувствуется отсутствие сборной России

Сегодня, 19:07
Украинский гимнаст Илья Ковтун прокомментировал отсутствие российской команды на олимпийских соревнованиях по спортивной гимнастике.
«Мы чувствуем их отсутствие, потому что это сильная команда. Конечно, это дает другим странам больше возможностей», — приводит слова Ковтуна Reuters.
Российские гимнасты отказались участвовать в квалификационных стартах в нейтральном статусе, вследствие чего потеряли шансы выступить на Играх-2024.
На предыдущей Олимпиаде в Токио мужская национальная команда по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье.