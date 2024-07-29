Украинский гимнаст заявил, что на Олимпиаде чувствуется отсутствие сборной России

Украинский гимнаст Илья Ковтун прокомментировал отсутствие российской команды на олимпийских соревнованиях по спортивной гимнастике.

«Мы чувствуем их отсутствие, потому что это сильная команда. Конечно, это дает другим странам больше возможностей», — приводит слова Ковтуна Reuters.

Российские гимнасты отказались участвовать в квалификационных стартах в нейтральном статусе, вследствие чего потеряли шансы выступить на Играх-2024.

На предыдущей Олимпиаде в Токио мужская национальная команда по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье.