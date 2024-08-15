В США заявили о допущенных CAS нарушениях в деле о бронзовой медали гимнасток на Олимпиаде

Олимпийский и Паралимпийский комитеты США (USOPC) сообщили, что в Спортивном арбитражном суде (CAS) допустили процедурные нарушения при рассмотрении дела о бронзовой медали Олимпиады-2024 в вольных упражнениях гимнасток, сообщает журналистка Кристин Бреннан.

Американская сторона заявила, что CAS с 6 по 9 августа отправлял важные сообщения на неверные адреса электронной почты USOPC. В связи с этим в США настаивают, что не имели достаточного времени для ответа и сбора доказательств.

Финал соревнований по вольным упражнениям проходил на Олимпиаде в Париже 5 августа. Первоначально 23-летняя Джордан Чайлз заняла пятое место по итогам выступления. Однако тренеры спортсменки подали апелляцию с просьбой пересмотреть баллы за сложность одного из элементов. Судьи добавили Чайлз 0,1 балла, что позволило ей подняться с пятого на третье место, лишив медали румынку Ану Бэрбосу.

Позже Национальный олимпийский комитет Румынии и Румынская федерация гимнастики подали совместную жалобу на решение судей в CAS. 10 августа стало известно, что CAS удовлетворил апелляцию румынской стороны, поскольку протест сборной США был подан на 4 секунды позже положенного срока. Бронзовая награда снова отошла Бэрбосе.