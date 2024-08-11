В USA Gymnastics отреагировали на решение CAS о лишении Чайлз медали Олимпиады

Национальный руководящий орган США по спортивной гимнастике USA Gymnastics и НОК США сделали совместное заявление о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении американской гимнастки Джордан Чайлз бронзовой медали в вольных упражнениях на Олимпиаде.

«Мы опустошены решением CAS относительно женских вольных упражнений. Запрос о сложности упражнений Джордан Чайлз был подан добросовестно и, как мы полагаем, в соответствии с правилами Международной федерации гимнастики (FIG) для обеспечения точного подсчета очков.

На протяжении всего процесса обжалования Джордан подвергалась постоянным, совершенно необоснованным и крайне оскорбительным нападкам в социальных сетях. Ни одна спортсменка не должна подвергаться подобному обращению. Мы осуждаем нападки и тех, кто их совершает, поддерживает или провоцирует. Мы воздаем должное Джордан за честное поведение как на площадке, так и за ее пределами, и мы продолжаем находиться рядом и поддерживать ее», – говорится в заявлении.

Финал соревнований по вольным упражнениям проходил на Олимпиаде в Париже 5 августа. Первоначально 23-летняя Чайлз заняла пятое место по итогам выступления. Однако тренеры спортсменки подали апелляцию с просьбой пересмотреть баллы за сложность одного из элементов. Судьи добавили Чайлз 0,1 балла, что позволило ей подняться с пятого на третье места, лишив медали румынку Ану Бэрбосу.

Позже Национальный олимпийский комитет Румынии и Румынская федерация гимнастики подали совместную жалобу на решение судей в CAS. 10 августа стало известно, что CAS удовлетворил апелляцию румынской стороны, поскольку протест сборной США был подан на 4 секунды положенного срока. Бронзовая награда снова отошла Бэрбосе.