Впервые в истории Олимпийских игр золотую медаль завоевала африканская гимнастка

Сегодня, 17:29
Алжирская гимнастка Кайлия Немур завоевала золотую медаль на брусьях Олимпиады-2024.
17-летняя спортсменка показала результат в 15,700 балла. Серебро завоевала китаянка Цю Циюань (15,500), бронза у американки Сунисы Ли (14,800).
При этом Немур стала первой представительницей африканской страны, завоевавшей золотую медаль Олимпийских игр в спортивной гимнастике.
Ранее Немур выступала за сборную Франции, однако весной 2024 года приняла решение сменить спортивное гражданство на алжирское.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Брусья
Финал
1. Кайлия Немур (Алжир) — 15,700
2. Цю Циюань (Китай) — 15,500
3. Суниса Ли (США) — 14,800