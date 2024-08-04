Впервые в истории Олимпийских игр золотую медаль завоевала африканская гимнастка

Алжирская гимнастка Кайлия Немур завоевала золотую медаль на брусьях Олимпиады-2024.

17-летняя спортсменка показала результат в 15,700 балла. Серебро завоевала китаянка Цю Циюань (15,500), бронза у американки Сунисы Ли (14,800).

При этом Немур стала первой представительницей африканской страны, завоевавшей золотую медаль Олимпийских игр в спортивной гимнастике.

Ранее Немур выступала за сборную Франции, однако весной 2024 года приняла решение сменить спортивное гражданство на алжирское.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Брусья

Финал

1. Кайлия Немур (Алжир) — 15,700

2. Цю Циюань (Китай) — 15,500

3. Суниса Ли (США) — 14,800