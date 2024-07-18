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Париж-2024

Сегодня, 18:13

Японская гимнастка может быть исключена из олимпийской сборной из-за курения

Секо Мията.
Фото Global Look Press
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Капитан олимпийской сборной Японии по спортивной гимнастике Секо Мията может быть исключена из команды из-за курения, сообщает Mainichi.

По данным источника, Ассоциация гимнастики Японии подозревает Мияту в несоблюдении командного кодекса поведения, а именно — в курении во время тренировочного сбора в Монако. Решение о ее участии на Олимпиаде в Париже будет принято позднее.

В ходе карьеры 19-летняя Мията становилась бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике. В 2022 году она выиграла два серебра и одну бронзу в рамках чемпионата Азии.

Олимпиада
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