Японская гимнастка может быть исключена из олимпийской сборной из-за курения

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Капитан олимпийской сборной Японии по спортивной гимнастике Секо Мията может быть исключена из команды из-за курения, сообщает Mainichi.
По данным источника, Ассоциация гимнастики Японии подозревает Мияту в несоблюдении командного кодекса поведения, а именно — в курении во время тренировочного сбора в Монако. Решение о ее участии на Олимпиаде в Париже будет принято позднее.
В ходе карьеры 19-летняя Мията становилась бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике. В 2022 году она выиграла два серебра и одну бронзу в рамках чемпионата Азии.