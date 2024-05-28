Журова: «Все ждут, что мы будем злорадствовать. Но караван идет дальше»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василия Титова.

Во вторник, 28 мая, Титов сообщил, что украинские спортивные чиновники собирали досье на российских гимнастов, чтобы отправить их в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (FIG).

«Все были предупреждены об этом. Ограничение российских спортсменов упрощает жизнь другим атлетам. Им это в радость. Иначе появится потом новости на тему — кто кому пожал или не пожал руку, кто с кем сфотографировался, кого обрезали на фото. Фотодосье ведь подбирают по критериям. Все ждут, что мы будем злорадствовать. Но мы не будем этого делать. В таком случае караван идет дальше», — сказала Журова «СЭ».

FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать в турнирах под эгидой организации с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран.

В марте сборная России по спортивной гимнастике отказалась участвовать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде.