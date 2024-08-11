Биография Симоны Байлз: жизнь и карьера семикратной олимпийской чемпионки из США

История самой титулованной гимнастки мира.

Симона Арианна Байлз

Дата рождения: 14 марта 1997 года.

Место рождения: Колумбус, Огайо, США.

Гражданство: США, Белиз.

Рост: 142 см.

Вид спорта: спортивная гимнастика.

Детство и юность Симоны Байлз

Будущая олимпийская чемпионка родилась в неблагополучной семье. Ее отец, Келвин Клеймонс, испытывал проблемы с алкоголем и наркотиками. Когда Симона была еще совсем маленькой, он ушел из семьи. Мама Байлз Шеннон тоже страдала от алкогольной зависимости и была лишена родительских прав. От нее девочка получила второе гражданство — Белиза (помимо паспорта США).

«Женщина, которая родила меня в Коламбусе, в Огайо, была дочерью папы Байлза от предыдущего брака. Ее звали Шэнон, и она росла преимущественно в Коламбусе вместе со своей матерью. Жизнь Шэнон пошла наперекосяк, потому что, повзрослев, она увлеклась алкоголем и наркотикам», — писала Байлз в своей автобиографии.

Симона, ее две сестры и брат на некоторое время попали в приют. Но вскоре были удочерены дедушкой по материнской линии Роналдом Байлзом и его второй женой Нелли. Сначала они забрали саму Симону и ее сестру Адрию, а затем и старших детей к себе в Спрингс (штат Техас).

«Я мало что помню о приемной семье, но я определенно знала, что нас забрали у нашей биологической мамы. Нам очень повезло, что мы остались с нашими сестрами и братом, потому что в большинстве случаев вы либо переезжаете из дома в дом, либо вы и ваши братья и сестры разделяетесь», — приводит ABC News слова гимнастки.

Фото Global Look Press

С подачи бабушки и дедушки в возрасте шести лет Симона начала заниматься гимнастикой. Делать успехи юная спортсменка начала далеко не сразу, но прилагала для этого много усилий.

«В первые годы для нее все было, безусловно, просто занятием. Когда она начала осваивать действительно сложные упражнения, то ей потребовалось меньше времени, чем обычному человеку, чтобы сложить все детали воедино. Она смогла разобраться во всем быстрее», — приводит Olympics слова тренера спортсменки Эйми Бурман.

Спортивная карьера Симоны Байлз

Байлз начала взрослую карьеру в 14-летнем возрасте в 2011 году, а первые успехи американки появились через сезон. Тогда Симона на чемпионате США стала третьей в многоборье, первой в опорном прыжке и шестой на брусьях, бревне и вольных упражнениях. Вскоре девочка была включена в сборную страны и дебютировала на международном уровне.

В 2013 году американка впервые в карьере стала чемпионкой мира в многоборье и первой афроамериканкой, которой удалось добиться столь высоких достижений. Также Симона выиграла золото в вольных упражнениях и завоевала серебро в опорном прыжке и бронзу на бревне. При этом Байлз сумела квалифицироваться во все финалы.

С 2014 года в карьере американки начались трудности: начало года Симона пропустила из-за травмы. А до этого спортсменка перенесла операции на лодыжке и плече. Тем не менее Байлз сумела собраться и триумфально выступить на чемпионате мира: одна серебряная и четыре золотых медали.

Фото Global Look Press

Параллельно Симона начала тренироваться в новом центре. Он был оборудован ее приемными родителями (родным дедушкой Роном и бабушкой Нелли).

«836 квадратных метра. Склады прилегали друг к другу, и в стене между ними сделали проем. Дальше мои родители с Эйми начали превращать их в зал: красить стены, расчищать пространство и закупать современное спортивное оборудование. Они установили там промышленные вентиляторы, но те все равно не справлялись с жарой и влажностью. Тренеры боялись, что мы будем потеть и соскальзывать со снарядов, поэтому, хотя склады родители взяли в аренду, было принято решение установить там профессиональную систему кондиционирования. Безопасность превыше всего», — рассказала Байлз в автобиографии.

На ЧМ-2015 американка приумножила свои достижения: количество наград чемпионата мира за карьеру достигло 14, что стало максимумом для любого представителя США, а общее количество золотых медалей — десяти, это лучший показатель в истории женских турниров.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио Симона сумела завоевать пять медалей из шести возможных: Байлз не отобралась в финал только на брусьях. В активе американки — золото в многоборье и командном первенстве, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке. На бревне она осталась с бронзой. После такого успеха Байлз доверили нести флаг США на церемонии закрытия Игр.

«Никто не мог бы удивиться больше меня, когда мой агент сообщила мне новость: сборная США, все спортсмены, участвовавшие в соревнованиях 17 дней, проголосовали за то, чтобы я несла американский флаг на церемонии закрытия Олимпиады. Я даже не знала, что рассматривается моя кандидатура! Я! При росте 1,42 см — и нести чуть ли не трехметровый флаг!» — написала Байлз в автобиографии.

Следующий сезон американка пропустила, сконцентрировавшись на медийной деятельности и шоу. Но в 2018 году Симона вернулась к соревнованиям — уже с новым тренером, Лорен Ланди.

На пути американки вновь возникли трудности: перед стартом чемпионата мира у нее обнаружили камни в почках. Но Симоне это не помешало: на чемпионате мира она вновь отобралась во все финалы, да еще и показала новый опорный прыжок — ченг с дополнительным полуоборотом. Этот элемент был назван в честь спортсменки и в итоге стал самым сложным прыжком в женской спортивной гимнастике. Байлз на ЧМ-2018 завоевала шесть медалей (четыре золота, серебро и бронза), но останавливаться на достигнутом не планировала.

К чемпионату мира-2019 американка подготовила еще два элемента: двойное сальто с тремя винтами в вольных упражнениях и двойное сальто с двумя винтами в качестве соскока с бревна. В итоге Симона завоевала пять золотых медалей и обошла по общему количеству наград прежнюю рекордсменку Светлану Хоркину. Байлз стала лучшей в истории по числу медалей чемпионатов мира.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

После паузы из-за пандемии американка отобралась на Олимпиаду в Токио. Но на самих Играх летом 2021 года Симоне пришлось нелегко. Во время квалификации гимнастка допустила несколько ошибок, тем не менее сумела квалифицироваться во все личные финалы. Однако выступить в них ей было не суждено.

Байлз помешали ментальные проблемы — она снялась практически со всех финалов, кроме упражнений на бревне. Там Симона выступила с упрощенной программой и завоевала бронзу. Согласно неофициальным данным, психические сложности возникли у чемпионки из-за японских законов, запрещающих перемещение через границу некоторых лекарственных препаратов. Ранее благодаря хакерам стало известно, что у Симоны есть терапевтическое исключение на стероид DHEA, который используется для лечения синдрома дефицита внимания — этой болезнью Байлз якобы страдает с детства.

После Игр американка вновь взяла паузу в карьере. Между Олимпиадами Байлз успела устроить личную жизнь и проработать свои психологические проблемы, прежде чем в 2023 году вновь вернулась к соревнованиям. Возвращение получилось триумфальным: Симона выиграла медали на национальном чемпионате, а затем и на ЧМ-2023 (четыре золота и серебро) и довела число наград на чемпионате мира до 25 (18 золотых, четыре серебряных, три бронзовых).

На Играх в Париже в 2024 году Байлз выиграла индивидуальное многоборье, а также соревнования в команде и в опорном прыжке и стала семикратной олимпийской чемпионкой. Но повторить и побить рекорд Ларисы Латыниной американке не удалось — на счету советской спортсменки девять титулов, последние два она завоевала в Токио в 1964 году. При этом Симона допустила, что может выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

«Никогда не говори «никогда». Следующая Олимпиада будет дома, так что никогда не знаешь. Но я стану очень старой», — приводит слова 27-летней американки USA Today.

Достижения Симоны Байлз

7-кратная олимпийская чемпионка

23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионата мира)

6-кратная чемпионка мира в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2023)

рекордсменка по общему количеству наград Олимпийских игр и чемпионатов мира (37).

Фото AFP

Диагноз и допинговый скандал с Симоной Байлз

В 2016 году хакерская группа Fancy Bears выяснила, что перед Играми в Рио-2016 американка сдала положительную допинг-пробу на метилфенидат. Однако Симоне удалось избежать дисквалификации — у нее было оформлено терапевтическое исключение (TUE) на использование препарата. К тому же она имела разрешение на прием еще одного запрещенного препарата.

Так стало известно, что у Байлз диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это расстройство поведения и психического развития, которое начинается в детском возрасте. Этот недуг известен такими симптомами, как трудности в концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность. Симона подтвердила этот диагноз.

«У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности, и я принимала лекарства с тех пор, как была ребенком. Пожалуйста, знайте, я верю в чистый спорт, я всегда следовала правилам и продолжу дальше следовать принципам фейр-плей, потому что это необходимо в спорте и очень важно для меня», — написала Байлз в социальных сетях.

После новости о диагнозе американской спортсменки Международная федерация гимнастики (FIG) поддержала американскую спортсменку, а глава организации Бруно Гранди раскритиковал хакеров, раскрывших информацию: «Удивительно видеть, что уважение к частной жизни спортсменов было нарушено обнародованием частной информации. У нас нет других комментариев».

Но не все высказали слова поддержки Симоне. Многие считают гимнастку читером, которая принимает препараты не для лечения, а для улучшения результатов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Помните нашу гимнастку Вику Комову, как она сорвалась на Олимпиаде? — возмущался министр спорта России Виталий Мутко в ноябре 2017 года. — Она сидит бедная, ей выступать в многоборье — то чешется, то двигается — живой человек! Рядом девочка (Симона Байлз. — Прим. «СЭ»), 25 справок у нее — сидит спокойно. Ее навсегда успокоили! Конь? Пошла на коня. Перекладина? Давайте перекладину. Эмоций нет! Если заглянете в ее досье... Мы против этих хакеров, но они уже все выложили. У этого человека 48 болезней, она принимает и то, и другое, и третье. Как так можно соревноваться?»

В 2016 году разразился скандал вокруг врача сборной США по атлетике Ларри Нассара, которого обвинили в сексуальным насилии. Более 20 лет специалист под предлогом осмотра на предмет травм домогался и насиловал спортсменок. Его в итоге осудили и дали несколько пожизненных сроков. А среди пострадавших оказалась и Симона Байлз. Американка выступала в Сенате США на слушаниях, которые посвящены нарушениям бывшего врача сборной.

«Поясню: я обвиняю в случившемся не только Ларри Нассара, но и систему, которая позволила ему совершить эти злодеяния. Я не позволю, чтобы еще хоть одна гимнастка испытала ужас, который мы пережили. Мы страдали и продолжаем страдать», — цитирует Байлз NBC News.

После решения суда в 2018 году Симона призналась, что принимает антидепрессанты после пережитого — домогательства со стороны Нассара не прошли для нее бесследно.

«Это определенно нелегко. У меня были взлеты и падения. Я все еще хожу на терапию и сейчас принимаю антидепрессанты. У меня было много взлетов и падений в течение года. И поэтому я регулярно хожу на терапию. Это нелегко, но меня окружают замечательные люди, благодаря которым мне немного легче», — цитирует TMZ Байлз.

Личная жизнь Симоны Байлз

Свою любовь американка встретила также благодаря спорту. Правда, ее избранник понятия не имел, кто она такая. В 2019 году Байлз пригласили торжественно вывести команду по американскому футболу «Хьюстон Тексанс» из туннеля на поле. Игроком, отмеченным Симоной, оказался Джонатан Оуенс.

Однако общение между спортсменами завязалось только год спустя, когда они познакомились в приложении для онлайн-знакомств. Первый шаг сделал сама Симона.

Фото AFP

«Я увидела его и подумала, что он достаточно симпатичный, так что написала ему «привет». А потом я увидела, что он был в Хьюстоне, так что мы начали понемногу разговаривать и через неделю или две пошли гулять», — рассказывала Байлз в интервью Wall Street Journal.

Оба спортсмена — звезды американского спорта. Однако Джонатан поначалу не знал, кто такая Симона. «Я не слышал о ней, и когда сказал ей об этом, то ей это понравилось», — говорил футболист изданию Texas Monthly.

В августе 2020 года пара обнародовала свои отношения, начав делиться в социальных сетях совместными снимками. К тому же спортсмены стали проводить вместе много времени, а Джонатан даже поддерживал Симону во время соревнований.

Особенно трогательными получились посты футболиста в адрес гимнастки во время Игр в Токио, где Байлз пережила не самый простой период. «Каждый день ты вдохновляешь меня все больше и больше... Не могу дождаться, когда ты вернешься домой и я снова увижу твою улыбку», — написал Оуенс.

В 2022 году Джонатан сделал Симоне предложение. Пара готовилась к свадьбе целый год — и только в мае 2023 года влюбленные вступили в брак. Около 144 гостей разделили радость с Оуэнсом и Байлз на свадебной церемонии.

Симона и Джонатан счастливы в браке. При этом их нисколько не смущает разница в росте: муж миниатюрной Байлз выше нее на целых 40 сантиметров.

Социальные сети Симоны Байлз