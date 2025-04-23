Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Спортивная гимнастика

Токио-2020

Сегодня, 19:00

Что произошло с Симоной Байлз на Олимпиаде-2020? Озвучена новая версия

Тренер Байлз рассказал о проблемах гимнастки на Олимпиаде в Токио
Симона Байлз на Олимпиаде-2020 в Токио.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Допинговые обвинения, прозвучавшие в России, кажется, не подтверждаются.

Симона Байлз — легенда спортивной гимнастики: семикратная олимпийская чемпионка и 23-кратная чемпионка мира. Однако ее неожиданный уход с соревнований на Олимпиаде в Токио до сих пор вызывает недоуменные вопросы. В России ситуацию объяснили допингом: мол, Байлз не смогла выступить из-за невозможности провоза на территорию Японии препаратов от синдрома дефицита внимания (СДВГ). Эти таблетки запрещены ВАДА, но на них у американки имелось терапевтическое исключение. Однако теперь вышла книга тренера Симоны Эйми Бурман «Баланс: Мои годы с Симоной Байлз», в которой озвучивается несколько другая версия событий.

Симона Байлз.Бесславный конец? Симона Байлз приезжала в Токио главной звездой, но еле унесла ноги от россиянок из-за «травмы»

Таинственные twisties

В январе 2016 года, за полгода до Игр в Рио, Байлз впервые столкнулась с twisties — внезапной потерей проприоцепции (ощущения своего тела в пространстве). Во время тренировки переставала чувствовать свое тело в воздухе. Прыжки, которые раньше давались ей легко, начинали вызывать панику — мозг отказывался понимать, как вращаться и где находится земля. Для спортсменки, выполняющей сложнейшие элементы на высоте до трех метров, это было равносильно катастрофе.

«Симона физически останавливала себя в воздухе. Она не падала — она просто не начинала вращение», — вспоминает тренер. Накануне Игр-2016 о ситуации знали только самые близкие юной спортсменки. В Токио же правда вырвалась наружу — и мир увидел, что даже величайшая гимнастка планеты не застрахована от жуткого психологического кризиса. «Прежде чем Симона познакомила мир с «twisties» в 2021-м, она пережила это в 2016-м», — вспоминает Бурман.

Симона Байлз и тренер Эйми Бурман.
Фото Global Look Press

Российская версия: «Это все допинг!»

В России ситуацию свели к «допинговой» теории. Якобы Байлз не могла выступать без своих лекарств. Однако книга Бурман опровергает эти предположения. Twisties — неврологическая проблема, не связанная с медикаментами. По словам специалиста, она может возникнуть у любого спортсмена, даже у того, кто никогда не принимал препаратов.

В 2020 году Байлз не сломалась — она сделала осознанный выбор. Вместо того чтобы рисковать здоровьем ради победы любой ценой, она предпочла остановиться. И теперь, после триумфа в Париже, на вопрос о возможном участии в Играх в Лос-Анджелесе Симона ответила: «Только жизнь или смерть. Я достигла так много, что почти не осталось целей. Я достаточно мудра, чтобы знать, когда пора остановиться».

Можно сколько угодно искать скрытые причины снятия с выступлений в Токио, но правда проста: даже у самых одаренных спортсменов иногда нарушается связь между разумом и телом. И здесь не помогут ни таблетки, ни чувство ответственности — только время, поддержка и право сказать: «Стоп».

Симона Байлз.Американцы требуют запретить соцсети из-за Байлз. Они уверены — болельщики довели Симону до депрессии

Книга «Баланс», написанная Бурман в соавторстве с журналистом Стивом Купером, вышла 22 апреля 2025 года. В предисловии Байлз признается: «У нас с Эйми особая связь. Она всегда ставила личное благополучие спортсменов выше всего. Она понимает, что каждый атлет мыслит по-своему, — и подстраивается под это».

История Симоны — это не только громкие победы, но и тихая борьба с собой. Даже самые сильные могут споткнуться. Им тоже порой кажется, что все против них. Но путь американской гимнастки показывает, как важно вовремя найти опору — ту, что не даст упасть, когда силы на исходе.

Анастасия Сибиченкова

18
Олимпиада
Симона Байлз
ВАДА
Читайте также
Названы самые популярные приложения и игры в 2025 году
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
В 2025 году отметят 80-летие со дня Победы
Что происходит в Первой лиге за пять туров до конца сезона
Госдума хочет запретить рекламу астрологов и нутрициологов. Что нужно знать
Популярное видео
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя