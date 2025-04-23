Что произошло с Симоной Байлз на Олимпиаде-2020? Озвучена новая версия

Допинговые обвинения, прозвучавшие в России, кажется, не подтверждаются.

Симона Байлз — легенда спортивной гимнастики: семикратная олимпийская чемпионка и 23-кратная чемпионка мира. Однако ее неожиданный уход с соревнований на Олимпиаде в Токио до сих пор вызывает недоуменные вопросы. В России ситуацию объяснили допингом: мол, Байлз не смогла выступить из-за невозможности провоза на территорию Японии препаратов от синдрома дефицита внимания (СДВГ). Эти таблетки запрещены ВАДА, но на них у американки имелось терапевтическое исключение. Однако теперь вышла книга тренера Симоны Эйми Бурман «Баланс: Мои годы с Симоной Байлз», в которой озвучивается несколько другая версия событий.

Таинственные twisties

В январе 2016 года, за полгода до Игр в Рио, Байлз впервые столкнулась с twisties — внезапной потерей проприоцепции (ощущения своего тела в пространстве). Во время тренировки переставала чувствовать свое тело в воздухе. Прыжки, которые раньше давались ей легко, начинали вызывать панику — мозг отказывался понимать, как вращаться и где находится земля. Для спортсменки, выполняющей сложнейшие элементы на высоте до трех метров, это было равносильно катастрофе.

«Симона физически останавливала себя в воздухе. Она не падала — она просто не начинала вращение», — вспоминает тренер. Накануне Игр-2016 о ситуации знали только самые близкие юной спортсменки. В Токио же правда вырвалась наружу — и мир увидел, что даже величайшая гимнастка планеты не застрахована от жуткого психологического кризиса. «Прежде чем Симона познакомила мир с «twisties» в 2021-м, она пережила это в 2016-м», — вспоминает Бурман.

Симона Байлз и тренер Эйми Бурман. Фото Global Look Press

Российская версия: «Это все допинг!»

В России ситуацию свели к «допинговой» теории. Якобы Байлз не могла выступать без своих лекарств. Однако книга Бурман опровергает эти предположения. Twisties — неврологическая проблема, не связанная с медикаментами. По словам специалиста, она может возникнуть у любого спортсмена, даже у того, кто никогда не принимал препаратов.

В 2020 году Байлз не сломалась — она сделала осознанный выбор. Вместо того чтобы рисковать здоровьем ради победы любой ценой, она предпочла остановиться. И теперь, после триумфа в Париже, на вопрос о возможном участии в Играх в Лос-Анджелесе Симона ответила: «Только жизнь или смерть. Я достигла так много, что почти не осталось целей. Я достаточно мудра, чтобы знать, когда пора остановиться».

Можно сколько угодно искать скрытые причины снятия с выступлений в Токио, но правда проста: даже у самых одаренных спортсменов иногда нарушается связь между разумом и телом. И здесь не помогут ни таблетки, ни чувство ответственности — только время, поддержка и право сказать: «Стоп».

Книга «Баланс», написанная Бурман в соавторстве с журналистом Стивом Купером, вышла 22 апреля 2025 года. В предисловии Байлз признается: «У нас с Эйми особая связь. Она всегда ставила личное благополучие спортсменов выше всего. Она понимает, что каждый атлет мыслит по-своему, — и подстраивается под это».

История Симоны — это не только громкие победы, но и тихая борьба с собой. Даже самые сильные могут споткнуться. Им тоже порой кажется, что все против них. Но путь американской гимнастки показывает, как важно вовремя найти опору — ту, что не даст упасть, когда силы на исходе.

Анастасия Сибиченкова