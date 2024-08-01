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Париж-2024

Сегодня, 13:00

«Где я? Ничего не вижу». Гимнастка жестко рассекла бровь, но не сдалась и помогла Бразилии взять медаль

Отдел фото «СЭ»
Гимнастка Флавия Сараива разбила бровь на Олимпиаде в Париже.
Флавия Сараива.
Фото Getty Images
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На Олимпиаде всегда найдется место долгу и отваге.

Бразильская гимнастка Флавия Сараива помогла своей сборной завоевать бронзу женского командного турнира по спортивной гимнастике, но далось ей это не самым простым образом.

Во время разминки перед соревнованиями 24-летняя гимнастка сорвалась с брусьев и замерла на матах. Через несколько секунд она откатилась в сторону, чтобы освободить место другим гимнасткам, но стало понятно, что с девушкой явно не все в порядке.

Гимнастка Флавия Сараива
Фото Reuters

Вероятнее всего, и так предполагает сама спортсменка, во время падения она угодила коленом в голову и сильно рассекла бровь.

Флавия рассказала, что с ней было в тот момент:

«Я спросила: «Ребята, где я? Я ничего не вижу». Тогда кто-то рядом сказал: «У нее кровь!» Я приложила руку к лицу и поняла, что из глаза правда течет кровь, я ничего не могла понять».

Гимнастка Флавия Сараива
Фото Global Look Press

Позже врач осмотрел спортсменку и разрешил ей выступить на соревнованиях. Флавия вместе с командой уступили лишь сборной Италии и непобедимым гимнасткам из США. Но главное — взяли историческую для Бразилии медаль, ранее на Олимпиадах они не достигали таких высот.

Гимнастка Флавия Сараива
Фото Reuters

Флавия Сараива прокомментировала свое итоговое выступление так: «Со мной такое случается не впервые. Мы — бойцы!»

Гимнастка Флавия Сараива
Фото Global Look Press
Фото
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