Кайлия Немур принесла стране первое золото в спортивной гимнастике.

В последние дни алжирские атлеты в топе новостей Олимпиады. Пока интерсекс-спортсменка Иман Хелиф разносит своих соперниц на турнире по боксу, Кайлия Немур приносит стране историческое золото в гимнастике. Эта медаль могла бы сейчас упасть в копилку хозяев Игр, но французы перекрыли девушке путь на родине.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Спортивная гимнастика. Женщины. Брусья. Финал

1. Кайлия Немур (Алжир) — 15,700

2. Цю Циюань (Китай) — 15,500

3. Суниса Ли (США) — 14,800

Глупый конфликт

Немур родилась во Франции и выступала за нее до 2021 года. Все складывалось отлично, на любимых брусьях она еще в юниорском возрасте оформила победу на взрослом чемпионате страны. Однако в 14 лет у гимнастки возникли проблемы с коленями и потребовалась двойная операция.

На реабилитацию ушло 9 месяцев. После лечащий врач разрешил Кайлии постепенно давать нагрузку и входить в необходимый режим. Вот только против оказался врач сборной, отказавшись пускать ее в зал. В федерации это решение поддерживали, не давая Немур тренироваться и выступать. За гимнастку просили многие, в том числе тренер Симоны Байлз, но в сборной были непреклонны. Технический директор федерации Кевин Рабо в разговоре с тренером спортсменки допустил фразу: «Кто это такая — Кайлия Немур?»

Мелкий и несущественный конфликт в итоге вырос в огромный. Родителям Кайлии, которые тоже участвовали в склоке, стало понятно, что дочь не сможет выступить на Олимпиаде в Париже под трехцветным флагом. Нужно было срочно менять его на бело-зеленый с полумесяцем и звездой. Отец Немур из Алжира, поэтому возможность такая имелась.

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Экстренная квалификация

Но одного решения о смене гражданства недостаточно, чтобы попасть на Олимпиаду. Для начала Кайлии нужно было отсидеть двухлетний карантин. Вот только свободными двумя годами она не располагала. Из-за карантина экс-француженка не успевала пройти отбор на чемпионат мира-2023, а значит, оставалась без шанса заработать квоту на Игры в Париж.

Международная федерация гимнастики была абсолютно не против, чтобы скостить срок до года, вот только французы конфликтную спортсменку не забыли и прощать не собирались. Все сообщения и просьбы в национальной федерации просто игнорировали. Родители пытались призвать на помощь общественность, но это тоже не работало.

Надежды у девушки уже не было, но неожиданно в этой ситуации случилось положительное для нее стечение обстоятельств. Во Франции вышел острый репортаж о насилии в гимнастике, мимо которого не могла пройти министр спорта страны Амели Удеа-Кастера (та самая, которая первой искупалась в Сене). Она решила разобраться в проблемах этого вида и в том числе поручила разрешить Немур уйти досрочно.

Кайлия попала на чемпионат мира в Антверпен, где состоялся ее блестящий взрослый международный дебют. На любимых брусьях девушка показала сложную программу с фирменным элементом, который они с тренерами придумали на карантине. Выше нее оказалась только китаянка Цю Циюань. Таким образом, Немур стала серебряным призером чемпионата мира и завоевала путевку в Париж.

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Выступление всей жизни

На Олимпиаду она отправлялась со смешанными чувствами, ведь вроде бы Игры родные, но некогда домашние трибуны за тебя болеть вряд ли будут. В квалификации 17-летняя спортсменка с таким давлением справилась и показала, насколько мощнее стала ее программа со времен чемпионата мира. В финал на брусьях она прошла с лучшим результатом — 15,600, когда ее главная соперница из Китая набрала 15,066. Остальные участницы отметку в 15,000 не преодолели. Не хватало для этого сложности программы.

Помимо этого, Немур успешно прошла в финал личного многоборья, где в итоге заняла пятое место. А вот ее бывшая сборная провалилась по полной. В командном многоборье — только 11-е место из 12, в личном у сильнейшей представительницы — 33-я позиция. На отдельных снарядах тоже все печально. Только на бревне француженка Марин Бойе попала в число запасных, но не более.

У Кайлии же все сложилось так, как она и хотела. Было непросто, потому что Цю Циюань выступала до нее и набрала высокие 15,500. Одна маленькая ошибка — и золото улетит в Китай. Но и этот груз оказался по плечу Немур, которая показала выше результат, чем в квалификации — 15,700. Сойдя со снаряда, девушка заплакала. Она взяла флаг Алжира в руки и пошла получать аплодисменты неродного зала.

«Я так потрясена, это мечта всей моей жизни. Я не могу поверить, что это произошло, у меня нет слов, — радовалась Кайлия. — В квалификации у меня было 15,600. Когда я увидела 15,500 китаянки в финале, то сказала себе, что нужно бороться. Я показала выступление всей своей жизни. Это безумие. Я горжусь этой медалью после всего, что произошло. Это облегчение».