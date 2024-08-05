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Париж-2024

Сегодня, 16:00

Новая королева брусьев — француженка, но выступает за Алжир. На родине ее затравили

Алжирская гимнастка Немур завоевала золото Олимпиады-2024 на брусьях
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Кайлия Немур принесла Алжиру золото Олимпиады в Париже.
Фото Reuters
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Кайлия Немур принесла стране первое золото в спортивной гимнастике.

В последние дни алжирские атлеты в топе новостей Олимпиады. Пока интерсекс-спортсменка Иман Хелиф разносит своих соперниц на турнире по боксу, Кайлия Немур приносит стране историческое золото в гимнастике. Эта медаль могла бы сейчас упасть в копилку хозяев Игр, но французы перекрыли девушке путь на родине.

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Спортивная гимнастика. Женщины. Брусья. Финал
1. Кайлия Немур (Алжир) — 15,700
2. Цю Циюань (Китай) — 15,500
3. Суниса Ли (США) — 14,800

Глупый конфликт

Немур родилась во Франции и выступала за нее до 2021 года. Все складывалось отлично, на любимых брусьях она еще в юниорском возрасте оформила победу на взрослом чемпионате страны. Однако в 14 лет у гимнастки возникли проблемы с коленями и потребовалась двойная операция.

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На реабилитацию ушло 9 месяцев. После лечащий врач разрешил Кайлии постепенно давать нагрузку и входить в необходимый режим. Вот только против оказался врач сборной, отказавшись пускать ее в зал. В федерации это решение поддерживали, не давая Немур тренироваться и выступать. За гимнастку просили многие, в том числе тренер Симоны Байлз, но в сборной были непреклонны. Технический директор федерации Кевин Рабо в разговоре с тренером спортсменки допустил фразу: «Кто это такая — Кайлия Немур?»

Мелкий и несущественный конфликт в итоге вырос в огромный. Родителям Кайлии, которые тоже участвовали в склоке, стало понятно, что дочь не сможет выступить на Олимпиаде в Париже под трехцветным флагом. Нужно было срочно менять его на бело-зеленый с полумесяцем и звездой. Отец Немур из Алжира, поэтому возможность такая имелась.

Фото Reuters

Экстренная квалификация

Но одного решения о смене гражданства недостаточно, чтобы попасть на Олимпиаду. Для начала Кайлии нужно было отсидеть двухлетний карантин. Вот только свободными двумя годами она не располагала. Из-за карантина экс-француженка не успевала пройти отбор на чемпионат мира-2023, а значит, оставалась без шанса заработать квоту на Игры в Париж.

Международная федерация гимнастики была абсолютно не против, чтобы скостить срок до года, вот только французы конфликтную спортсменку не забыли и прощать не собирались. Все сообщения и просьбы в национальной федерации просто игнорировали. Родители пытались призвать на помощь общественность, но это тоже не работало.

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Надежды у девушки уже не было, но неожиданно в этой ситуации случилось положительное для нее стечение обстоятельств. Во Франции вышел острый репортаж о насилии в гимнастике, мимо которого не могла пройти министр спорта страны Амели Удеа-Кастера (та самая, которая первой искупалась в Сене). Она решила разобраться в проблемах этого вида и в том числе поручила разрешить Немур уйти досрочно.

Кайлия попала на чемпионат мира в Антверпен, где состоялся ее блестящий взрослый международный дебют. На любимых брусьях девушка показала сложную программу с фирменным элементом, который они с тренерами придумали на карантине. Выше нее оказалась только китаянка Цю Циюань. Таким образом, Немур стала серебряным призером чемпионата мира и завоевала путевку в Париж.

Алжирская гимнастка Кайлия Немур.
Фото Reuters

Выступление всей жизни

На Олимпиаду она отправлялась со смешанными чувствами, ведь вроде бы Игры родные, но некогда домашние трибуны за тебя болеть вряд ли будут. В квалификации 17-летняя спортсменка с таким давлением справилась и показала, насколько мощнее стала ее программа со времен чемпионата мира. В финал на брусьях она прошла с лучшим результатом — 15,600, когда ее главная соперница из Китая набрала 15,066. Остальные участницы отметку в 15,000 не преодолели. Не хватало для этого сложности программы.

Помимо этого, Немур успешно прошла в финал личного многоборья, где в итоге заняла пятое место. А вот ее бывшая сборная провалилась по полной. В командном многоборье — только 11-е место из 12, в личном у сильнейшей представительницы — 33-я позиция. На отдельных снарядах тоже все печально. Только на бревне француженка Марин Бойе попала в число запасных, но не более.

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У Кайлии же все сложилось так, как она и хотела. Было непросто, потому что Цю Циюань выступала до нее и набрала высокие 15,500. Одна маленькая ошибка — и золото улетит в Китай. Но и этот груз оказался по плечу Немур, которая показала выше результат, чем в квалификации — 15,700. Сойдя со снаряда, девушка заплакала. Она взяла флаг Алжира в руки и пошла получать аплодисменты неродного зала.

«Я так потрясена, это мечта всей моей жизни. Я не могу поверить, что это произошло, у меня нет слов, — радовалась Кайлия. — В квалификации у меня было 15,600. Когда я увидела 15,500 китаянки в финале, то сказала себе, что нужно бороться. Я показала выступление всей своей жизни. Это безумие. Я горжусь этой медалью после всего, что произошло. Это облегчение».

Олимпиада
Спортивная гимнастика
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