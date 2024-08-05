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Париж-2024

Сегодня, 15:45

Недостижимая высота. Байлз упала и не смогла сравняться с Латыниной

Байлз упала в финале соревнований на бревне и стала пятой на Олимпиаде
Екатерина Зобова
Симона Байлз упала с бревна на Олимпиаде-2024.
Фото AFP
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Американская гимнастка заняла лишь пятое место по итогам упражнения на бревне.

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал
1. Элис Д`Амато (Италия) — 14,366
2. Чжу Якинь (Китай) — 14,100
3. Манила Эспозито (Италия) — 14,000
...5. Симона Байлз (США) — 13,100

Американка Симона Байлз на Играх в Париже уже выиграла три медали высшей пробы — в опорном прыжке, командных соревнованиях и многоборье. Лидер сборной США таким образом стала семикратной олимпийской чемпионкой и, выступи она успешно в финалах на бревне и в вольных упражнениях, могла бы повторить рекорд по количеству золотых медалей в спортивной гимнастике на Играх, принадлежащий легендарной Ларисе Латыниной. На счету советской спортсменки девять титулов. Последние два она завоевала в Токио в 1964 году.

Симона Байлз. Симона Байлз стала семикратной олимпийской чемпионкой. Она может повторить рекорд Латыниной

Казалось, что такой успех американки вполне возможен. После провала в Токио в 2021 году, который произошел из-за запрета в Японии принимать необходимые ей препараты, на очередную Олимпиаду она приехала с совершенно другим настроем и очень уверенно выступала в выходные.

Однако в понедельник продолжить победную поступь Байлз не удалось. Ее подвело коварное бревно. Во время исполнения элемента звездная американка не удержалась на снаряде и упала с него. Из-за совершенной ошибки она получила от судей всего 13,100 балла. В финале многоборья для сравнения Симона заработала на бревне 14,566 балла. В итоге американка в финале осталась только пятой.

Симона Байлз.
Фото Reuters

Золото завоевала итальянка Элис Д'Амато с результатом 14,366 балла. Серебро — у китаянки Яцинь Чжоу, бронзовая награда досталась Маниле Эспозито.

Возможно, эта неудача только мотивирует Байлз на дальнейшие подвиги и продолжение спортивной карьеры до Игр-2028 в Лос-Анджелесе. 27-летняя гимнастка до сегодняшнего дня высказывала сомнения, что будет выступать до домашней Олимпиады. Тем не менее не говорила журналистам категорического «нет».

Симона Байлз и&nbsp;Дональд Трамп. «Я люблю свою черную работу». Симона Байлз вступила в перепалку с Трампом

«Никогда не говори «никогда». Следующая Олимпиада пройдет дома, так что неизвестно. Но я стану действительно старой», — приводит слова Байлз US Today.

Впрочем, пока Байлз так далеко заглядывать рано. У нее остался еще один финал на Олимпиаде в Париже — вольные упражнения. И возможность стать восьмикратной чемпионкой Игр в спортивной гимнастике.

Олимпиада
Лариса Латынина
Симона Байлз
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