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Париж-2024

Сегодня, 22:00

Джордан Чайлз лишили бронзы в гимнастике. Американка подала протест на четыре секунды позже

CAS лишил американскую гимнастку Чайлз бронзы Олимпиады-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Джордан Чайлз.
Фото Reuters
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Одна из самых запутанных историй Игр в Париже.

Олимпийский женский турнир по спортивной гимнастике в вольных упражнениях завершился скандалом. Изначально третье место досталось представительнице Румынии Ане Бэрбосу, но после апелляции американки Чайлз бронзовая медаль перешла ей.

Как ей досталось третье место

18-летняя Бэрбосу в вольных упражнениях набрала 13,700 очка, Чайлз 13,666 и заняла лишь 5-е место, ниже еще одной представительницы Румынии — Сабрины Манека-Войни. По словам американки, тренеры без ее ведома направили апелляцию судьям с просьбой пересмотреть баллы за сложность прыжка-шпагата с поворотом на полтора оборота, который выполнила Джордан. После повторного разбора арбитры добавили американке одну десятую балла, чего хватило для бронзы.

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«У меня нет слов, но я так горжусь собой, — реагировала Чайлз после обновления результатов. — Честно говоря, вообще этого не ожидала».

Издание The Washington Post сообщило, что это была лишь первая апелляция в истории от сборной США. Чаще всего в результате пересмотра баллов судьи их уменьшают, а не увеличивают, поэтому тренеры обычно не рискуют. Однако на прошедших соревнованиях Джордан оказалось нечего терять.

«Она уже не попала на пьедестал, так что даже если арбитры снимут баллы, хуже не станет», — сказал Лоран Ланди, тренер Чайлз.

Ана Бэрбосу.
Фото Reuters

Почему награда снова у румынки

Бэрбосу уже начала радоваться бронзе и ходила по арене с румынским флагом, поэтому после обновленного судейского решения разрыдалась. «Спасибо всем, кто поддерживал меня до, во время и после соревнований. Продолжайте верить в свои мечты. Вперед, Румыния!» — написала Ана в соцсетях после турнира.

Ее команда обжаловала решение арбитров и добилась пересмотра результатов. Спортивный арбитражный суд постановил, что американская апелляция подана не по правилам — на четыре секунды позже положенной для этого минуты. Поэтому она не может быть удовлетворена и, следовательно, результаты соревнований останутся без изменений.

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«Заявители запросили решение Специального отдела CAS о том, что апелляция подана сверх минутного срока, указанного в статье 8.5 Технического регламента Международной федерации гимнастики (т. е. 1 минута и 4 секунды). Отдел отклонил протест как несвоевременный, тем самым подтвердив первоначальную оценку 13,666 и соответствующим образом корректируя окончательные результаты», — говорится в заявлении на сайте CAS.

Протест американки признан нелигитимным, благодаря чему бронзовая медаль перешла к представительнице Румынии. Чайлз на этой Олимпиаде завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Для Бэрбосу же медаль — первая награда на взрослом уровне.

Олимпиада
Спортивная гимнастика
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