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Париж-2024

Сегодня, 17:00

«Ей не понравилась моя девушка». Олимпийский чемпион обвинил мать в краже призовых

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике обвинил мать в краже призовых
Екатерина Зобова
Карлос Юло.
Фото Reuters
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У матери гимнаста Карлоса Юло был доступ к счетам сына.

Двукратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Карлос Юло не успел порадоваться своему успеху, как оказался в центре семейного скандала. Как выяснилось, он не общается со своей матерью Анжеликой, поскольку той не нравится возлюбленная 24-летнего юноши. И это далеко не все семейные проблемы спортсмена.

Не понравились поведение и одежда

Модель с Филиппин по имени Хлоя выросла в Австралии, поэтому имеет другой менталитет, который не по душе старшему поколению. Маму Юло, в частности, не устроило то, как одевается и ведет себя девушка.

«С самого начала ей не нравилась Хлоя, хотя она не встречалась с ней лично. Наши отношения ухудшились, когда я начал устанавливать границы. Я вступился за Хлою, потому что она мне нравится. Мы с ней просто выросли в разных условиях. Хлоя много лет прожила в Австралии. Культура, которую она знает, сильно отличается от того, как мы двигаемся, разговариваем и одеваемся на Филиппинах», — приводит слова Юло The Sun.

При этом спортсмен отметил, что девушка не сидит у него на шее, а самостоятельно зарабатывает деньги. «У Хлои есть свой доход. Все, что вы видите, чем она пользуется, и все ее путешествия — результат ее тяжелой работы», — заявил Юло.

Фото Reuters

Сняла деньги с банковских счетов

Однако просто прекращением общения дело не закончилось. В социальных сетях Карлос рассказал, что мать имела доступ к его банковским счетам, на которые приходили призовые. По словам юноши, Анжелика фактически украла его выигрыш с чемпионата мира по спортивной гимнастике-2022.

«Когда я наконец получил контроль над своими деньгами, то обнаружил, что она снимала деньги. У меня есть документы, которые показывают все ее снятия средств», — признался Юло.

Матери в итоге пришлось признаться в содеянном. Анжелика заявила, что совершила данный поступок из добрых побуждений.

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«Деньги действительно были мне выданы. Как мать, я переживала, что у моего ребенка могут возникнуть финансовые проблемы в будущем. Поэтому я вложила средства под своим именем», — рассказала Анжелика.

Она также публично извинилась перед Карлосом, по-видимому, желая разрешить все их разногласия.

«Сынок, мне жаль. Я понимаю, некоторые могут подумать, что я говорю это сейчас только из-за твоего успеха. Я прошу у тебя прощения как заботливая мать. Ты достаточно взрослый, чтобы принимать собственные решения. Наша дверь всегда открыта, независимо от твоего финансового положения. Я не могу взять свои слова обратно, но мы с твоим отцом готовы с пониманием поговорить, когда ты будешь готов вернуться домой и решить все», — заключила Анжелика.

Фото Reuters

На родине Юло теперь ждут как героя. Ведь он увеличил количество золотых медалей Филиппин с одной до трех. Ему уже пообещали подарить дом и двухкомнатную квартиру, обеспечить пожизненные поставки еды из ресторанов, чехлов для телефонов, комплект автомобильных фар, услуги фотографа и даже бесплатные эндоскопические процедуры.

Также сообщается, что Карлосу предложили франшизу бизнеса по производству кофе и лимонных напитков и рекламный контракт на 10 миллионов фунтов с клиникой красоты.

Олимпиада
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