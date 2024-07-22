Олимпийцы вновь проверяют «антисекс-кровати» на прочность. Будут ли санкции за порчу имущества?

Экологические инициативы организаторов Игр-2024 превращаются в цирк.

Олимпийская деревня в Париже уже начала встречать первых гостей Игр-2024. Одними из первых заехали гимнасты из сборной Ирландии. Среди них был и Рис Маккленаган, ставший звездой еще в 2021 году. На Олимпиаде в Токио Маккленаган не смог себя проявить со спортивной стороны, зато прославился благодаря видео с тестами «антесекс-кроватей» в деревне атлетов. Коронавирусных ограничений больше нет, равно как и запрета на близкое общение спортсменов друг с другом, но так как «одноразовые» кровати остались, Маккленаган не мог не повторить трюк трехлетней давности. Как отреагирует МОК, ведь кажется, что изначальная идея пропагандировать разумное потребление уже давно забыта?

Скачки на картонных кроватях в олимпийской деревне

Двукратный чемпион мира и чемпион Европы в 2021-м Рис Маккленаган на Олимпиаде в Токио не сказать чтобы блистал — седьмое место в соревнованиях на «коне», — однако фамилию этого яркого во всех смыслах ирландца запомнили многие. Еще бы, ведь Рис первым решил проверить на прочность знаменитые «антисекс-кровати» токийской Олимпиады. В 2021-м Олимпиада проходила в условиях карантинных ограничений, и подобная «одноразовая» мебель должна была предотвратить «интимные» контакты спортсменов. Потом стало ясно, что идея картонной мебели была придумана задолго до пандемии COVID-19 и напрямую с желанием организаторов ограничить любовные связи между атлетами не связана. Мебель из перерабатываемых материалов должна была напомнить всем о целях устойчивого развития и показать разумное потребление в рамках экологической повестки Игр.

Собственно говоря, в 2024-м в официальных источниках Парижа-2024 ничего о запрете на секс уже и нет, а картонные кровати объясняются исключительно нуждами «зеленых Игр». Тем не менее Маккленаган снова в деревне атлетов и он снова видит перед собой необычную мебель. Вы уже наверняка догадались, что произошло дальше? Правильно, очередной тест на прочность! «Я на Олимпийских играх в Париже, тут снова стоят картонные «антисекс-кровати». Когда я тестировал их в последний раз, они выдержали испытание. Сейчас они тоже прошли тест. Это фейк», — сказал Маккленган, опубликовав видео в соцсетях. Ирландец от души попрыгал на кровати, видимо имитируя тем самым бурный половой акт. Надо отметить, что тест от израильских бейсболистов в 2021-м кровати не выдержали. На этот раз их не будет — так как на Олимпиаде-2024 нет в программе бейсбола.

Рис Маккленаган. Фото Global Look Press

«Антисекс-кровати» сбили фокус с экологической повестки Игр

После того как бейсболист Бен Вагнер сломал картонную мебель в Токио, Олимпийский комитет Израиля и Израильская бейсбольная ассоциация вынуждены были принести публичные извинения за поведение своих спортсменов. Ребята получили выговор, а вот Маккленаган остался без каких-либо санкций, ведь формально он не сделал ничего предосудительного — кровать осталась целой. Наоборот, получалась реклама картонной мебели! Однако после того как Рис второй раз пытается устроить хайп на этой теме, МОК стоит задуматься о реакции на подобные шоу. Ведь такими инфоповодами спортсмены явно сбивают фокус внимания с главной темы, а именно — борьбы за экологию. «Наша важнейшая задача — искать пути по сокращению отходов и демонстрации возможностей экономики замкнутого цикла. Кровати изготовлены из высокопрочных картонных материалов, они чрезвычайно легкие и легко разбираются для удобства их переноса», — утверждали еще три года назад представители МОК.

С точки зрения вторичного использования картонные кровати Токио-2020 проявили себя достойно, поэтому организаторы Игр-2024 и решили поддержать инициативу японских коллег. И хотя поставщик у мебели тот же, прогресс не стоит на месте, новая версия способна выдержать уже до 250 килограммов против 200 у версии для Олимпиады в Японии. Кроме того, больше нет и заявлений про ограничения на резкие движения или интимные связи на подобной кровати. Более того, МОК сам выдает спортсменам презервативы. Всего планируется раздать около 300 тысяч средств контрацепции, то есть минимум по 40 штук на каждого участника делегаций, так что подразумевается, что тихими ночи в деревне атлетов не будут. Однако уже явно устаревшая тема с якобы «антесекс-кроватями» не дает по достоинству оценить главное преимущество картонной мебели, а именно — доступность и готовность к переработке.

«Анти-секс» кровати в олимпийской деревне в Париже. Фото Global Look Press

Идея «зеленой» Олимпиады наткнулась на протесты во Французской Полинезии

Из перерабатываемых материалов, к слову, изготовлены и подушки для атлетов и даже матрас — последний соткан из переработанных рыболовецких сетей. И на этом «зеленая» повестка в олимпийской деревне не заканчивается. Впервые будет использоваться «живой» кондиционер — для этого оргкомитет Парижа-2024 высадил специальные травяные насаждения на дорогах общего пользования. Зеленые крыши, изоляция зданий и геотермальная энергетическая сеть должны позволять поддерживать внутреннюю температуру домов ниже 28 градусов по Цельсию во время аномальной жары. А вот классические электрические кондиционеры в олимпийской деревне-2024 не установлены. Учитывая жаркое французское лето, это решение смелое. Некоторые делегации, например команды Великобритании и США, и вовсе заявили, что не доверяют передовым природным технологиям и привезут с собой портативные кондиционеры. Запрета от оргкомитета Игр на это нет — так что придется смириться с подобным «халатным» отношением к окружающей среде.

Впрочем, статус самой «зеленой» Олимпиады и так под угрозой. Дело даже не в саге с заплывами в Сене — мало какой город не сталкивался с проблемой при поиске водоема в городской черте для плавания на открытой воде. Опасения экологов вызывает идея провести соревнования по серфингу на острове Таити. Мысль в любом случае сомнительная, учитывая гигантское расстояние от столицы Франции. Так еще и, оказывается, олимпийские атлеты рискуют разрушить уникальную экосистему местного рифа. И пока французские власти рапортуют о рекордно низких выбросах углекислого газа по сравнению с Играми в Рио и Лондоне, олимпийская стройка изменила тихую жизнь райского уголка во Французской Полинезии. Казалось бы, всего лишь новая двухполосная дорога, автомобильный мост, линия электропередач, береговые набережные и плавучий понтон для зрителей — но даже такая активность стала поводом для протестов местных и тревоги ученых.

Даже компромиссное решение поселить участников не на самом острове, а на круизном лайнере не устроила коренных жителей деревни Теахупоо. Учитывая и без того непростые отношения метрополии с бывшими колониями на заморских территориях, головной боли у Пятой республики будет достаточно.