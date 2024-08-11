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Париж-2024

Сегодня, 18:45

Новый поворот в деле гимнастки из США, лишенной бронзы: американцы идут в суд и видят в решении CAS расизм

НОК США подаст апелляцию на лишение гимнастки Чайлз бронзы Олимпиады
Гоша Чернов
Корреспондент
Гимнастка Джордан Чайлз
Джордан Чайлз.
Фото Reuters
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Один из крупнейших скандалов Олимпиады.

Что случилось

Соревнования на Олимпийских играх в Париже завершены, но скандалы еще долго будут тянуться шлейфом. В субботу стало известно о том, что 23-летняя американка Джордан Чайлз лишена бронзовой медали за выступления в вольных упражнения по спортивной гимнастике, так как ее сборная опоздала с апелляцией во время соревнований. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) после рассмотрения дела, а МОК подчинился этому.

Джордан Чайлз. Джордан Чайлз лишили бронзы в гимнастике. Американка подала протест на четыре секунды позже

Несмотря на то что постановления лозаннского суда почти невозможно оспорить, американцы решили сделать это. Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) в воскресенье выпустил заявление, согласно которому собирается обжаловать решение CAS. Комитет считает, что Чайлз «справедливо завоевала бронзовую медаль», и указал на «критические ошибки», допущенные как Международной федерацией гимнастики (FIG), так и CAS.

«Изначальная ошибка произошла при подсчете очков FIG, а вторая — во время апелляционного процесса CAS, когда USOPC не было предоставлено достаточно времени для эффективного оспаривания решения, — говорится в заявлении американцев. — В результате мы не были должным образом представлены и не получили возможности всесторонне изложить свое дело. Учитывая эти обстоятельства, мы намерены подать апелляцию, чтобы гарантировать, что Джордан Чайлз получит заслуженное признание».

Гимнастка Джордан Чайлз
Джордан Чайлз.
Фото Reuters

Как отреагировала гимнастка

Узнав о решении, Чайлз сообщила, что удаляется из соцсетей «ради своего психического здоровья». Больше никаких комментариев от нее не последовало. Однако сестра гимнастки Джазмин разразилась гневным комментарием и указала на то, что столь радикальные меры на Играх применялись только за мошенничество и допинг.

«Она не делала ни того ни другого, — подчеркнула Джазмин Чайлз. — Расизм реален, он существует, он жив и здоров. Официально, пять дней спустя, ее лишили одной из медалей. Не потому, что она не победила; не потому, что она была под воздействием наркотиков; не потому, что вышла за пределы площадки; не потому, что была недостаточно хороша. А потому, что судьи не смогли дать оценку [ее программе] и вынудили подать запрос».

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Мать гимнастки Джина Чайлз также осудила негативную реакцию в интернете на ее дочь, сообщив о «расистских, отвратительных комментариях» в адрес спортсменки.

«Отвратительные расистские комментарии все еще звучат в 2024 году, — написала мама Джордан в соцсетях на этой неделе. — Я устала от людей, которые говорят, что этого больше не существует. Моя дочь — заслуженная олимпийская чемпионка с самым большим сердцем и уровнем спортивного мастерства, которому нет равных... и ее называют безобразными вещами».

Гимнастка Ана Бэрбосу
Ана Бэрбосу.
Фото AFP

Что за скандал

Скандал разразился еще в понедельник, 5 августа, в конце самих состязаний. В них победила бразильянка Ребека Андраде, второе место заняла Симона Байлз из США, а за бронзу боролись три гимнастки — Чайлз и румынки Ана Бэрбосу и Сабрина Манека-Воиня.

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Изначально арбитры присудили бронзу Бэрбосу, но представители сборной США подали апелляцию, которую удовлетворили как раз в тот момент, когда румынка отмечала попадание на пьедестал. Увидев себя на четвертой позиции, Бэрбосу разрыдалась и в слезах покинула зал. Как выяснилось позже, американцы попросили судей пересмотреть оценку Чайлз за трудность программы: первоначально ее оценили в 5,800 балла, а после апелляции — в 5,900. Из-за этого сумма американки стала равна 13,766, а у обеих румынок —по 13,700. Поэтому Чайлз поднялась с пятого места на третье.

Румынская сторона обжаловала это решение в CAS, указав, что американцы не вовремя подали апелляцию — на четыре секунды позже положенного по регламенту. Суд вынес решение в пользу румын, поэтому американка вернулась на пятое место. МОК постановил, что бронза Чайлз должна быть передана Бэрбосу.

Гимнастка Джордан Чайлз
Джордан Чайлз.
Фото Reuters

Можно ли оспорить решение CAS

Отменить решение CAS сложно. Суд в Лозанне обычно выступает в качестве последней инстанции в международных спортивных спорах. Пересмотреть решение CAS может Федеральный верховный суд Швейцарии, причем он обычно вмешиваются только в дела, где имело место явное нарушение процедуры.

Есть ли другие медали у Чайлз

В индивидуальных состязаниях у американской гимнастки больше нет олимпийских медалей, а в командном многоборье есть две: в Токио-2020 она в составе сборной США завоевала серебро, в Париже-2024 — золото.

Олимпиада
Спортивная гимнастика
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