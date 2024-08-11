Интервью арбитра Илиа Гиоргадзе, который работал на Олимпиаде под флагом Грузии.

Российские гимнасты отказались от условий получения нейтрального статуса от Международной федерации гимнастики (FIG). По этой причине ни одного представителя российской сборной в Париже в 2024 году в этом виде спорта не было, если не считать батутистку Анжелу Бладцеву. Но совсем без россиян не обошлось и в спортивной гимнастике. На свою третью Олимпиаду в качестве судьи и седьмую суммарно отправился Илиа Гиоргадзе. Опытный тренер и арбитр официально представлял Грузию, однако живет и работает он в России. В интервью «СЭ» Илиа поделился своими впечатлениями о поездке в столицу Франции и деталями о судейской работе.

Город почистили от мигрантов — стало намного безопаснее и спокойнее на улицах

— Какие у вас остались впечатления от Олимпиады в Париже? Какие эмоции?

— Это все-таки были далеко не первые Олимпийские игры для меня. Уже, по сути, седьмые по счету. На четырех Олимпиадах я сам выступал как спортсмен и вот в третий раз ездил как судья. Поэтому каких-то особенных эмоций или острых ощущений от Игр у меня уже нет.

— Хорошо, но зато есть опыт и возможность сравнивать. Как вам Париж-2024 с организационной точки зрения?

— Есть стандарты проведения Олимпиады — они прописаны строго в регламенте. Отличий одних Игр от других в этом плане немного. Деревня, питание, проживание — все по единым стандартам, дальше регламента далеко не уйдешь.

— То есть вас в целом все устраивало? Потому что в прессе всплывали негативные комментарии об условиях проживания в деревне атлетов, отсутствии кондиционеров, о проблемах с питанием олимпийских делегаций...

— Судьи не жили в Олимпийской деревне, поэтому мне тут сказать нечего. О проблемах с питанием слышал, но сам никаких нюансов не замечал. На мой взгляд, все стандартно. Париж справился. Почистили город от приезжих, раньше в городе было много мигрантов. Сейчас на улицах стало спокойнее.

— Получается, по вашим ощущениям, в Париже безопаснее, чем было прежде?

— Намного. Полицейских было очень много, практически на каждому шагу, так что контролировали ситуацию. Нет, кто бы что ни говорил — все было достойно.

— Как вам транспортная доступность объектов? Ради Олимпиады перекрывали большинство дорог.

— В любом городе во время Олимпиады все направлено на Игры. Но перекрытия касались прежде всего автомобилей, пешеходы перемещались спокойно. Можно было перемещаться на метро. Для меня транспортный вопрос вообще не имел значения, у нас соревновательный зал был в 10 минутах пешком от гостиницы.

Симона Байлз. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Симона сама допустила грубые ошибки и упустила золото вольных по своей вине

— Какие впечатления у вас остались от гимнастического турнира Парижа? Спортсмены продвинулись вперед спустя три года после Игр в Токио?

— Если смотреть по набранным баллам многоборья, то будто бы есть преимущество у гимнастов образца Парижа-2024. Прогресс заметен. Немного жаль китайских гимнастов, они уверенно выигрывали перед последним снарядом, но там допустили грубые ошибки.

— Сторонние наблюдатели отмечают неожиданные медали и результаты, новые страны в списке лидеров. О чем это говорит?

— Хорошо, а кого вы считаете новичком в мире гимнастики? В основном в лидерах все те же китайцы, японцы, плюс еще есть специалисты в личных снарядах. И вот кто за последние три года выигрывал на этапах Кубка мира, они же и в медалях на Олимпиаде в Париже.

— А как же Филиппины? Карлос Эдриэль Юло вообще первый мужчина — олимпийский чемпион в истории этой азиатской страны.

— Для меня его победа не новость, потому что он еще в 2021-м стал чемпионом мира на брусьях, был призером в вольных. Он не взялся же из ниоткуда. Просто выполнил свое упражнение на Олимпиаде достойно. Его конкуренты, прежде всего англичанин, армянин, немножко ошиблись. А вот у Карлоса все практически идеально сложилось. Но, опять же, он никакой не сюрприз. Долго шел к этому успеху и закономерно стал чемпионом. В основном победили фавориты, все, кто был успешен на Кубках мира, выиграли и тут.

— Симона Байлз, на ваш взгляд, показала то, на что рассчитывала? Будто бы последний день немного смазал впечатления от ее выступления.

— Есть такое дело. Дело в том, что она допустила грубейшие ошибки — во время вольных, к примеру, несколько раз за ковер заходила. Могла спокойно побеждать, но упустила все по своей же вине. На бревне ошибки были еще более очевидными. Это гимнастика — тут так бывает. Нельзя всегда выступать чисто.

— Это говорит о том, что эпоха Байлз в прошлом?

— Скорее всего, это просто случайность. Человек не робот, он тоже может допускать ошибки. Вот и она ошиблась. Проиграла своей главной конкурентке — бразильянке Андраде. Она сейчас самая сильная наряду с Симоной — вот они и разыграли между собой медали. Вольные за Ребекой остались, многоборье — за Байлз. А на бревне Ребека уступала по сложности, Байлз упала, а вот итальянка все сделала.

Надо понимать, что Олимпийские игры — это огромная психологическая нагрузка на спортсмена. Чемпионаты мира у нас проводятся каждый год практически. А вот Олимпиада — раз в четыре года. Чувствуется давление от журналистов, болельщиков, от всей страны. По большому счету вся карьера на счету. Так что спортсмены загружены больше психологически даже, а не физически.

Карлос Юло. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Даже при существовании видеоповторов в первую очередь судья рассчитывает на себя

— Спортсменов часто спрашивают, как они справляются с излишним давлением. А как бороться с волнением арбитрам? Оставаться стойким, несмотря на давление олимпийского турнира.

— Я никакого давления не чувствовал, в силу того, что это далеко не первые мои Олимпийские игры. Уже третья Олимпиада в качестве судьи, поэтому я себя чувствую весьма уверенно, как рыба в воде. Когда ехал на свои первые Игры, немного переживал. Но сейчас — никакого волнения. Просто нужно понимать ответственность, которую ты берешь над спортсменами и их судьями. Работать грамотно и честно.

— Главный судейский скандал этой Олимпиады — недовольство Румынии пересмотром результатов вольных упражнений. Изначально бронзовым призером должна была стать румынка Ана Бэрбоса, однако после пересмотра оценок на третье место поднялась американка Джордан Чайлз. Можете пояснить как специалист, что конкретно там произошло?

— Я об этой всей ситуации, честно сказать, слышал только краем уха. Не знаю подробностей, но в самом по себе факте апелляции и пересмотра оценок, итоговых протоколов нет ничего невероятного. США подали протест, он был удовлетворен. Оценку элемента по сложности можно пересматривать. Технологии шагают вперед, есть моменты, которые не требуют даже каких-либо сомнений. Когда, к примеру, спортсмен должен держать прямое тело — сразу на компьютере показывается модель скелета гимнаста. Все считает специальная программа, и в случае подачи протеста приоритет отдается такой системе, изучают трудность по ней. Поэтому возможность судейской ошибки практически исключена.

— C учетом современных технологий судьям стало проще работать? Появились, к примеру, видеоповторы с различных ракурсов.

— Видеоповторы в любом случае — это вспомогательное средство. Сначала ты оцениваешь элемент исходя из того, что видел сам, и обращаешься к видеоповтору, только если наступает какой-то спорный, неочевидный момент. Не был, например, засчитан элемент — следует протест, и только тогда следует разбор видеоповторов.

В первую очередь нужно рассчитывать на себя. Но люди, конечно, ошибаются, человеческий фактор никто не отменял. Поэтому существует такая вспомогательная система для арбитров с видео. Это здорово — позволяет выявлять победителей честно и без вопросов.