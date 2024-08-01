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Париж-2024

Сегодня, 18:00

«Отсутствие гимнасток из России облегчило победу США». Байлз в гневе из-за комментариев бывшей напарницы

Скиннер осудила Байлз за золото Олимпиады-2024
Михаил Скрыль
Корреспондент
Симона Байлз.
Фото Global Look Press
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Олимпийский призер Токио-2020 Микейла Скиннер раскритиковала американских гимнасток.

Американская гимнастка Симона Байлз продолжила пополнять личную коллекцию наград на Олимпиаде в Париже. В финале командного многоборья сборная США выиграла золото. Симона стала пятикратной олимпийской чемпионкой, но Игры во Франции еще не закончились. Впереди талантливую гимнастку ждут личные выступления, где Байлз также считается фаворитом. Вернуться домой из Парижа американка может с россыпью наград. Однако на родине не все соотечественники относятся к достижениям Симоны с вдохновением.

Симона Байлз.
Фото Global Look Press

В США завирусилось интервью гимнастки Микейлы Скиннер. Серебряный призер Олимпиады-2020 в опорном прыжке и бывшая напарница Симоны заявила, что отсутствие спортсменов из России облегчило задачу американок на парижских Играх, а также раскритиковала партнерш Байлз по сборной.

— Помимо Симоны, я чувствую, что талант и глубина просто не такие, как раньше. Очевидно, что многие девушки не работают так усердно, как раньше. У них нет такой трудовой этики, — сказала Скиннер в опубликованном на YouTube видео, которое впоследствии было удалено.

Симона Байлз. Байлз вернулась в погоню за Латыниной. Теперь она отстает от легендарной советской гимнастки на четыре золотые медали

Позже Скиннер извинилась в запрещенной на территории России социальной сети Instagram, заявив, что ее слова были «неверно истолкованы» и многое из того, что говорила эксперт, не касалось нынешней команды. Она любит, поддерживает и гордится спортсменками, которые добиваются успехов.

Конфликт поддержала сама Байлз, когда опубликовала победную фотографию с ироничной подписью, явно адресованной Скиннер.

«Отсутствие таланта, ленивые олимпийские чемпионы», — написала Симона.

Микейла Скиннер.
Фото Global Look Press

Пользователи, в том числе действующие и бывшие гимнастки, в комментариях под фотографией поддержали Байлз. Отметились даже американский медиагигант Netflix, с аккаунта которого поставили эмодзи с золотой медалью, и Pinterest, написавший: «Так заслуженно». Как сообщает издание The Spun, Микейла Скиннер после этого инцидента заблокировала многих гимнасток на своей странице в социальной сети, в том числе и Байлз.

Олимпиада
Симона Байлз
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