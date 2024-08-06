Румынский премьер-министр отказался ехать на закрытие Олимпиады. Он протестует из-за лишения медали гимнастки сборной своей страны

Новый скандал на Играх.

Что случилось

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил о бойкоте церемонии закрытия Олимпиады в Париже, которая состоится 11 августа. Об этом политик написал в своих соцсетях. Чолаку заявил, что отказывается ехать во Францию на фоне скандала, прогремевшего на соревнованиях по спортивной гимнастике накануне: румынку Ану Бэрбосу изначально объявили обладательницей бронзовой медали в вольных упражнениях, однако после уточнения результатов она оказалась на четвертом месте.

«Я решил не посещать церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменками обошлись абсолютно бесчестным образом, — написал румынский премьер. — Лишение медали, завоеванной честным упорным трудом, на основании апелляции, которую не понимают ни тренеры, ни ведущие специалисты, абсолютно неприемлемо! То, что телезрители по всему миру были, как и мы, румыны, искренне потрясены этой ужасной сценой, говорит о том, что где-то в системе организации этих соревнований что-то не так».

Премьер добавил, что на этот раз «не собирается ни с кем спорить», и назвал свой поступок протестом в отношении «вопиющей несправедливости к румынам, которые доказали свою состоятельность».

Ана Бэрбосу. Фото Reuters

Что за скандал

В понедельник на Играх состоялись заключительные соревнования в спортивной гимнастике у женщин — в финальных состязаниях по вольным упражнениям победила бразильская спортсменка Ребека Андраде, серебро взяла американка Симона Байлз. А развязка борьбы за бронзу получилась драматичной. Основная схватка за третье место развернулась между тремя спортсменками: в ней участвовали румынки Ана Бэрбосу и Сабрина Воиня, а также Джордан Чайлс из США.

Судьи лишили Воиню 0,100 балла за заступ, причем к штрафу у тренерского штаба румынской сборной возникли большие вопросы. Из-за этого спортсменка заняла пятое место.

Изначально арбитры присудили третье место Бэрбосу, которая была так счастлива, что начала праздновать успех вместе с румынским флагом. Однако она не знала, что представители сборной США подали апелляцию, которую удовлетворили как раз в тот момент, когда Бэрбосу отмечала завоевание бронзы. Румынка была обескуражена, увидев на экране, что ее сместили на четвертое место. Бэрбосу не сдерживала слез.

Ана Бэрбосу. Фото Reuters

Как выяснилось позже, американцы попросили судей пересмотреть оценку Чайлс за трудность программы: изначально арбитры оценили ее в 5,800 балла, а после апелляции — в 5,900. Из-за этого сумма американки стала равна 13,766, а у обеих румынок — по 13,700. Штраф Воини и удовлетворенная апелляция существенно повлияли на распределение мест.

Румынский сайт Prosport сообщил, что НОК страны и ее федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд — они требуют пересмотра результатов соревнований.

23-летняя Чайлс завоевала третью олимпийскую медаль — ранее она взяла золото Парижа-2024 и серебро Токио-2020 в командном многоборье. На счету 17-летней Воини и 18-летней Бэрбосу наград Игр пока нет.