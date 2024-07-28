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Сегодня, 21:15

Байлз уходила с арены прихрамывая и вернулась с забинтованной ногой. Главная звезда гимнастики может сняться с Олимпиады?

Байлз получила травму и рискует сняться с Олимпиады
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Симона Байлз.
Фото Reuters
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У Симоны снова проблемы.

Одним из самых запоминающихся сюжетов Олимпиады-2020 стал эмоциональный срыв Симоны Байлз в разгар командных соревнований. Живая легенда спортивной гимнастики снялась из-за проблем с «ментальным здоровьем», чем вызвала большую дискуссию о допустимости подобного поведения в спорте.

Игры в Токио должны были стать бенефисом Байлз, однако уехала с них четырехкратная олимпийская чемпионка только с бронзой на бревне и командным серебром, причем шансов на победу сборную США она сама и лишила. Олимпиада в Париже должна была вернуть репутацию Симоне, однако начало вновь тревожное — американка несколько раз общалась с врачами и вернулась на помост с перебинтованной ногой.

Симона уходила с помоста из-за проблем с коленом и вернулась с бинтом на левой ноге

Сегодня для Байлз был тяжелый день. С одной стороны, она вновь показала миру, что лучшая на планете. Уверенная победа в квалификации и место в финале как командных соревнований, так и личного многоборья и отдельных видов. С другой — тревогу вызывает ее состояние здоровья.

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Как пишет New York Post, американка покидала площадку прихрамывая. Судя по всему, гимнастка получила травму икроножной мышцы во время разминки перед вольными выступлениями. Между выступлениями на разных снарядах она уходила с площадки на некоторое время для консультаций с врачом сборной США Марсией Фостин. После возвращения на помост она не сразу вернулась к разминке, а некоторое время просидела на скамейке молча, наблюдая за своими партнерами по команде. Согласно информации ESPN, спортсменка испытывала болезненные ощущения и дискомфорт в левой ноге.

Эти подозрения подтверждаются и объективными фактами — вернулась на площадку Симона с перебинтованной ногой. На самом выступлении, к слову, это никак не сказалось. В момент, когда заиграла песня Тейлор Свифт Ready for It, Байлз словно забыла о недомогании и с блеском показала свою программу, причем самую сложную в мире.

Оценка 14,600 — самая высокая среди всех участниц соревнований — подтвердила притязания на золотые медали. А вот уже после ее завершения американка очень аккуратно поднялась с пола и присела на край помоста, будто вновь почувствовав боль в суставах. Ее в этот момент приобняла тренер Лоран Ланди, так что разглядеть, что конкретно происходило с Симоной, было невозможно. И все же в трансляцию попал небольшой фрагмент разговора, в котором Байлз жаловалась Ланди на нюансы с коленом.

Симона Байлз получила травму и перебинтовала ногу.
Фото Reuters

За выступлением Байлз следили звезды поп-культуры первой величины

Непросто прошла и квалификация в соревнованиях в опорном прыжке. Симона набрала 15,300 балла — самый высокий результат текущего сезона, однако скрывать недомогание было все сложнее. А ведь именно после опорного прыжка Байлз снялась четыре года назад во время Олимпиады в Токио. На тот момент 24-летняя спортсменка была переведена в запас прямо по ходу командных соревнований.

Официально — из-за травмы, однако, как впоследствии оказалось, речь шла о проблемах с «ментальным здоровьем». Сама же Симона дерзко описала ту ситуацию словами о «повреждении собственной гордости». «Мне нужно было немного подумать. Девочки из нашей команды очень хорошо выступали, мне не хотелось рисковать медалью команды из-за того, чтобы просто принять участие в этом и потешить свое самолюбие. Теперь я больше не доверяю себе так сильно», — объясняла она затем свой демарш.

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Без своего лидера американки не смогли ничего противопоставить сборной России и впервые с 2008 года уступили командное золото у девушек. Байлз вернулась ближе к концу тех Игр и смогла хоть как-то скрасить безрадостную картину бронзой в соревнованиях на бревне.

В Париж она приехала для того, чтобы заставить забыть о провальной для себя японской Олимпиаде и стать самой титулованной гимнасткой в истории. Ажиотаж вокруг Симоны сравним разве что с новой версией дрим-тим в баскетболе, однако такие звезды, как Том Круз, Снуп Догг, Ариана Гранде, Джессика Честейн, Джон Ледженд и Анна Винтур, воскресным днем выбрали именно соревнования по спортивной гимнастике, а не поездку в Лилль на матч Леброна Джеймса и Стефена Карри.

Выступление Симоны Байлз на Олимпиаде.
Фото Reuters

Возможное снятие Симоны ударит если не по перспективам всей сборной США, то как минимум по медийной составляющей звездно-полосатой команды. Она — лицо всей делегации, поэтому и ответственность на ней лежит особая. Впрочем, и сама Байлз наверняка понимает, что ей нужно рвать и метать на этой Олимпиаде. Ведь можно сколько угодно выигрывать наград на чемпионатах мира, но реальное величие завоевывается на Олимпийских играх. А с ними после блистательного выступления в Рио-де-Жанейро у американки пока не складывается. Ждем продолжения: командный финал состоится во вторник, а финал женского многоборья — в четверг.

Олимпиада
Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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3000 долларов за купальник. Симона Байлз выступит на Олимпиаде в роскошной форме