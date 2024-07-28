Байлз уходила с арены прихрамывая и вернулась с забинтованной ногой. Главная звезда гимнастики может сняться с Олимпиады?

У Симоны снова проблемы.

Одним из самых запоминающихся сюжетов Олимпиады-2020 стал эмоциональный срыв Симоны Байлз в разгар командных соревнований. Живая легенда спортивной гимнастики снялась из-за проблем с «ментальным здоровьем», чем вызвала большую дискуссию о допустимости подобного поведения в спорте.

Игры в Токио должны были стать бенефисом Байлз, однако уехала с них четырехкратная олимпийская чемпионка только с бронзой на бревне и командным серебром, причем шансов на победу сборную США она сама и лишила. Олимпиада в Париже должна была вернуть репутацию Симоне, однако начало вновь тревожное — американка несколько раз общалась с врачами и вернулась на помост с перебинтованной ногой.

Симона уходила с помоста из-за проблем с коленом и вернулась с бинтом на левой ноге

Сегодня для Байлз был тяжелый день. С одной стороны, она вновь показала миру, что лучшая на планете. Уверенная победа в квалификации и место в финале как командных соревнований, так и личного многоборья и отдельных видов. С другой — тревогу вызывает ее состояние здоровья.

Как пишет New York Post, американка покидала площадку прихрамывая. Судя по всему, гимнастка получила травму икроножной мышцы во время разминки перед вольными выступлениями. Между выступлениями на разных снарядах она уходила с площадки на некоторое время для консультаций с врачом сборной США Марсией Фостин. После возвращения на помост она не сразу вернулась к разминке, а некоторое время просидела на скамейке молча, наблюдая за своими партнерами по команде. Согласно информации ESPN, спортсменка испытывала болезненные ощущения и дискомфорт в левой ноге.

Эти подозрения подтверждаются и объективными фактами — вернулась на площадку Симона с перебинтованной ногой. На самом выступлении, к слову, это никак не сказалось. В момент, когда заиграла песня Тейлор Свифт Ready for It, Байлз словно забыла о недомогании и с блеском показала свою программу, причем самую сложную в мире.

Оценка 14,600 — самая высокая среди всех участниц соревнований — подтвердила притязания на золотые медали. А вот уже после ее завершения американка очень аккуратно поднялась с пола и присела на край помоста, будто вновь почувствовав боль в суставах. Ее в этот момент приобняла тренер Лоран Ланди, так что разглядеть, что конкретно происходило с Симоной, было невозможно. И все же в трансляцию попал небольшой фрагмент разговора, в котором Байлз жаловалась Ланди на нюансы с коленом.

Симона Байлз получила травму и перебинтовала ногу. Фото Reuters

За выступлением Байлз следили звезды поп-культуры первой величины

Непросто прошла и квалификация в соревнованиях в опорном прыжке. Симона набрала 15,300 балла — самый высокий результат текущего сезона, однако скрывать недомогание было все сложнее. А ведь именно после опорного прыжка Байлз снялась четыре года назад во время Олимпиады в Токио. На тот момент 24-летняя спортсменка была переведена в запас прямо по ходу командных соревнований.

Официально — из-за травмы, однако, как впоследствии оказалось, речь шла о проблемах с «ментальным здоровьем». Сама же Симона дерзко описала ту ситуацию словами о «повреждении собственной гордости». «Мне нужно было немного подумать. Девочки из нашей команды очень хорошо выступали, мне не хотелось рисковать медалью команды из-за того, чтобы просто принять участие в этом и потешить свое самолюбие. Теперь я больше не доверяю себе так сильно», — объясняла она затем свой демарш.

Без своего лидера американки не смогли ничего противопоставить сборной России и впервые с 2008 года уступили командное золото у девушек. Байлз вернулась ближе к концу тех Игр и смогла хоть как-то скрасить безрадостную картину бронзой в соревнованиях на бревне.

В Париж она приехала для того, чтобы заставить забыть о провальной для себя японской Олимпиаде и стать самой титулованной гимнасткой в истории. Ажиотаж вокруг Симоны сравним разве что с новой версией дрим-тим в баскетболе, однако такие звезды, как Том Круз, Снуп Догг, Ариана Гранде, Джессика Честейн, Джон Ледженд и Анна Винтур, воскресным днем выбрали именно соревнования по спортивной гимнастике, а не поездку в Лилль на матч Леброна Джеймса и Стефена Карри.

Выступление Симоны Байлз на Олимпиаде. Фото Reuters

Возможное снятие Симоны ударит если не по перспективам всей сборной США, то как минимум по медийной составляющей звездно-полосатой команды. Она — лицо всей делегации, поэтому и ответственность на ней лежит особая. Впрочем, и сама Байлз наверняка понимает, что ей нужно рвать и метать на этой Олимпиаде. Ведь можно сколько угодно выигрывать наград на чемпионатах мира, но реальное величие завоевывается на Олимпийских играх. А с ними после блистательного выступления в Рио-де-Жанейро у американки пока не складывается. Ждем продолжения: командный финал состоится во вторник, а финал женского многоборья — в четверг.