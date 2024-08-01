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Париж-2024

1 августа, 23:15

Байлз выиграла рекордное золото на глазах Карри и Дюранта

Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой
Отдел спорта «СЭ»
Симона Байлз.
Фото Reuters
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Много улыбок и плотная борьба с Андраде.

Олимпийские игры. Женщины. Многоборье. Финал
1. Симона Байлз (США) — 59,131
2. Ребека Андраде (Бразилия) — 57,932
3. Суниса Ли (США) — 56,465

Американская гимнастка Симона Байлз стала победительницей соревнований по индивидуальному многоборью на Олимпиаде в Париже. По сумме выступлений на четырех снарядах 27-летняя американка набрала 59,131 балла. Второй в личном многоборье в Париже стала Ребека Андраде из Бразилии с результатом 57,932 балла. Третье место у еще одной американки Сунисы Ли (56,465). Для Байлз это вторая медаль на Играх 2024 года — 30 июля она вместе со сборной США выиграла женское командное многоборье. Всего на ее счету за карьеру шесть золотых олимпийских медалей.

В одном ряду с Латыниной и Чаславской

27-летняя спортсменка вернулась на вершину мировой гимнастики спустя восемь лет после победы в своем первом олимпийском многоборье в Рио (в Токио главная звезда спортивной гимнастики провалилась из-за ментальных проблем), став всего лишь третьей женщиной в истории, которая завоевала самый престижный титул в спортивной гимнастике более одного раза. Ранее такое удавалось только Ларисе Латыниной (1956 и 1960) и Вере Чаславской (1964 и 1968).

Новак Джокович, Симона Байлз, Мирра Андреева. Олимпиада 2024: Джокович победил Циципаса, Байлз взяла шестое золото. Онлайн-трансляция 1 августа

Андраде отстала от Байлз примерно на 1,2 балла, что очень мало для многоборья. Их борьба была очень жесткой. Американка захватила лидерство после опорного прыжка, но не выдержала испытание брусьев — традиционно самой слабой дисциплины Симоны. Байлз допустила серьезные ошибки, а вот бразильянка все сделала на высочайшем уровне, поднявшись на первую строчку. На бревне обе девушки показали высший пилотаж. Разница в оценках составила всего 0,166 балла в пользу Байлз, поэтому судьба золота решалась в вольных упражнениях.

Ребека, выступавшая предпоследней, показала результат 14,033, установив рекорд Латинской Америки. Но Байлз смогла превзойти этот результат, безупречно выполнив свою программу. Причем все упражнения она делала с улыбкой, показав, что вообще не чувствует олимпийского давления.

Фото Reuters

Шесть подряд

Разница между Байлз и Андраде стала наименьшей на крупных международных соревнованиях по спортивной гимнастике, с тех пор как Байлз выиграла третий из своих рекордных шести чемпионатов мира в 2015 году. Но в конце концов этого оказалось достаточно. Байлз праздновала свою победу перед полными трибунами. Посмотреть на Симону пришли даже звезды НБА Стефен Карри и Кевин Дюрант.

Третьей стала олимпийская чемпионка в этой дисциплине Токио Суниса Ли, которая в последние два года практически не тренировалась, борясь с серьезным заболеванием почек.

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Байлз также стала самой возрастной олимпийской чемпионкой по многоборью среди женщин со времен советской гимнастки Марии Гороховской, которая выиграла золото в 1952 году, когда ей было 30 лет. Еще Симона стала шестой американкой подряд, завоевавшей титул в многоборье после Сунисы Ли (2021), себя (2016), Габби Дуглас (2012), Насти Люкин (2008) и Карли Паттерсон (2004).

С момента завоевания своего первого национального титула в 2013 году она выиграла все соревнования по многоборью на всех соревнованиях, в которых принимала участие.

Олимпиада
Лариса Латынина
Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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