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Париж-2024

Сегодня, 10:15

История с олимпийской бронзой в гимнастике превращается в цирк. Медаль теперь могут забрать уже в третий раз

Результаты вольных упражнений у женщин на Олимпиаде-2024 будут пересмотрены
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Ана Барбосу.
Фото Global Look Press
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В кабинетную борьбу вступает румынка Сабрина Манека-Войня.

Если вы думали, что в истории с бронзой вольных упражнений у женщин Парижа-2024 поставлена точка, то как бы не так. Во-первых, у США еще есть теоретическая возможность оставить медаль за своей спортсменкой. А во-вторых, что гораздо интереснее, на нее теперь объявилась новая претендентка. Новый иск в Федеральный суд Швейцарии подает Федерация гимнастики Румынии. Пока НОК страны боролся за награду для Аны Барбосу, специалисты федерации вспомнили про несправедливую (по их мнению) сбавку у Сабрины Манеки-Войни. Неужели у Барбосу во второй раз отберут медаль, которую физически, впрочем, так пока и не передали?

Олимпийскую бронзу Парижа хочет перехватить у румынки ее соотечественница

Бронза женских вольных Парижа-2024 вступает в серьезную конкуренцию по степени абсурда с двойным награждением в парном катании на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити и эпопеей с медалями командного турнира фигуристов Пекина-2022. Загибаем пальцы, сначала в протоколах третье место — у румынки Аны Барбосу. Затем американцы подают протест на оценку своей гимнастки Джордан Чайлз. Его удовлетворяют, медаль — у представительницы США. Румынская сторона недовольна, президент страны Клаус Йоханнис отказывается лететь в Париж на церемонию закрытия. На фоне дипломатического скандала НОК Румынии подает иск в CAS, и Спортивный арбитражный суд в Лозанне его удовлетворяет. Оказывается, американцы допустили процедурное нарушение при подаче протеста, не уложившись в отведенную для претензий минуту. Теперь по идее медаль должны забрать у Чайлз и вернуть Барбосу. США зацепились за последнюю возможность — Федеральный суд Швейцарии.

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Но самое удивительное, швейцарский суд будет разбирать не только дело Джордан Чайлз. Оказывается, с иском к швейцарцам пришли и румыны. Чем они могут быть недовольны, если медаль возвращают Барбосу, как того хотели НОК Румынии и ее президент? Оказывается, параллельно в CAS разбирали сбавку 0,1 балла за заступ при выступлении Сабрины Манеки-Войни. Именно одной десятой Сабрине и не хватило, чтобы обойти свою соотечественницу Ану Барбосу. Она уступила при равных 13,700 балла по второй оценке — у Барбосу за исполнение было 8,0, а у Манеки-Войни — 7,9. Так как оценку за сложность элемента у Чайлз не поменяли, в итоговом протоколе Манеки-Войня четвертая. Однако в случае удовлетворения иска Федерации гимнастики Румынии к CAS именно Сабрина будет бронзовым медалистом Парижа. Кажется, подобного фарса мировой спорт еще не знал.

Сабрина Манека-Войня.
Фото Global Look Press

Идеальным вариантом были бы дополнительные медали для румынок

Конечно, шансы на очередной пересмотр результатов минимальные. Федеральный суд Швейцарии вправе рассматривать только процедурные нарушения при работе панели CAS. На практике найти подобные проблематично, а права углубляться в собственно спортивные детали у гражданского суда нет. И тем не менее прямо сейчас у нас есть три расклада. Самый вероятный, при котором оба иска отклоняют, — бронза у Барбосу. В случае если суд принимает апелляцию НОК США и Американской федерации гимнастики — медаль вновь возвращается к Чайлз. Отменяют сбавку Манеки-Войни — награда переходит к новой обладательнице. И самое интересное, если удовлетворяют оба иска, на «коне» снова Сабрина. Прямо сейчас награда все еще в руках Джордан. Причем девушка судя по всему и не собирается ее возвращать. Пока продолжается суд — имеет право, но вот дальше такой волюнтаризм будет иметь последствия.

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Если сама Чайлз не планирует продолжать карьеру, то санкции последуют в сторону Федерации гимнастики США и Американского олимпийского комитета. Тем более что национальные спортивные структуры целиком и полностью поддерживают свою атлетку. На ее сторону встала и Симона Байлз. Семикратная олимпийская чемпионка недоумевает, почему медаль должна отдавать девушка, которая со своей стороны не нарушила никаких правил. Одно дело, когда в спорте замешана коррупция, подлог или допинг. Но здесь-то совсем другой коленкор. Ошибки допустили представители FIG и МОК, однако страдают в итоге спортсмены. Идеальным решением в таком случае были бы дополнительные медали как для Барбосу, так, возможно, и для Манеки-Войни, ведь заступа во время ее программы и правда не было. Однако против такого сценария категорически против FIG. Международная федерация гимнастики боится опасного прецедента, правда, сама запускает гораздо более сомнительную историю.

Олимпиада
Спортивная гимнастика
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