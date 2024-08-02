«Я люблю свою черную работу». Симона Байлз вступила в перепалку с Трампом

Гимнастка прямо во время Олимпиады ответила на высказывание лидера американских республиканцев о темнокожих.

Американская гимнастка Симона Байлз 1 августа стала шестикратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото индивидуального многоборья на Олимпиаде в Париже. После победы звездная спортсменка отреагировала в соцсетях на пост певца Рики Давилы, заодно ответив на недавнее заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о работе для чернокожих.

Певец Давила опубликовал в соцсетях фотографию чемпионки с восхваляющей подписью. «Симона Байлз — величайшая спортсменка, завоевавшая золотые медали и доминировавшая в спортивной гимнастике — это ее черная работа», — написал певец.

Байлз прокомментировала запись: «Я люблю свою черную работу». Вероятно, выражение «черная работа» — отсылка к июньскому высказыванию кандидата в президенты США Дональда Трампа о сокращении рабочих мест для темнокожих американцев. Фраза политика получилась неоднозначной и привлекла большое количество критики.

Симона Байлз. Фото Reuters

«Они (мигранты. — Прим. «СЭ») сейчас отбирают рабочие места у черных, и это может быть 18, может быть 19 и даже 20 миллионов человек, — сказал Трамп во время дебатов. — Они отбирают рабочие места у черных, и они отбирают рабочие места у испаноязычных, и вы этого еще не видели, но вы увидите что-то, что будет худшим в нашей истории».

Многие восприняли высказывание кандидата в президенты США от Республиканской партии критически — Трамп высказался так, будто у чернокожих есть отдельная работа, которая создана только для них. Спустя несколько дней на съезде Национальной ассоциации темнокожих журналистов у Дональда поинтересовались, что он имел в виду.

«Работа для черных — это работа любого человека, у которого она есть, вот что это такое», — исправился Трамп.

В личном многоборье Байлз обошла занявшую второе место бразильянку Ребеку Андраде лишь на 1,2 балла. «Мне бы не хотелось опять бороться с Ребеккой Андраде. Она была очень близка к тому, чтобы оказаться выше меня, я никогда не ощущала такой конкуренции. Это позволило мне показать себя с лучшей стороны», — сказала американка после победы.