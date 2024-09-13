Американцы демонстративно подарили гимнастке Чайлз бронзовые часы. В США не согласны с пересмотром результатов Олимпиады

Цирк вокруг итогов женских вольных упражнений в Париже продолжается.

Результаты женских соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпиаде-2024 в Париже до сих пор не являются окончательными. Федеральный суд Швейцарии все еще продолжает разбирать два дела, касающихся этих соревнований. Пересмотра итогов одновременно требует и Румынская федерация гимнастики, и Федерация гимнастики США.

Первые хотят, чтобы на третье место поднялась румынка Сабрина Манеки-Войн. Вторые — американка Джордан Чайлз. В CAS оба иска были отклонены, и шансы на пересмотр вердикта федеральным судом минимальны, но пока что они остаются. Другая румынка, Ана Барбосу, до конца считать себя призером Олимпиады не может. Чем и пользуются американцы, поддерживая в Чайлз веру о несправедливом наказании.

65-летний рэпер попытался утешить американскую гимнастку

Американка Джордан Чайлз после долгих препирательств и возмущений со стороны Федерации гимнастики США все-таки отдала свою бронзовую медаль — в Бухаресте награду торжественно вручили представительнице Румынии Ане Барбосу. Однако есть ощущение, что эта история сделала Чайлз еще более популярной на родине. Олимпийских чемпионок в женской гимнастике в США достаточное количество, а вот «пострадавших от волюнтаризма международных организаций» не так много. Вот и рэпер Flavor Flav решил поддержать Чайлз на фоне скандала с пересмотром результатов вольных упражнений на Играх в Париже-2024. Он подарил Джордан покрытые бронзой часы, добавив, что этот подарок у нее уже точно никто не отберет. 65-летний исполнитель хип-хопа обратился к девушке на церемонии вручения премии VMA 2024 в Нью-Йорке. Чайлз вместе с Уильямом Джонатаном Дрейтоном-младшим открывала мероприятие в качестве ведущей.

Джордан Чайлз с бронзовой медалью Олимпиады в Париже. Фото Global Look Press

«Я знаю, что они пытаются отобрать у тебя медаль, но мы все знаем, кто по-настоящему ее заслуживает», — обратился исполнитель хита «Can't Truss It» к 23-летней спортсменке. Помимо часов он также пообещал выплатить полагающиеся за бронзовую медаль Чайлз призовые, которых после пересмотра итогов соревнований она очевидно лишается.

Этот музыкант часто поддерживает спорт. В частности, он был одним из спонсоров женской сборной США по водному поло. Впрочем, в Париже американки выступили неудачно, впервые с 2008 года уступив золото и впервые в истории в принципе остались без медали. Женский турнир по водному поло проходит в рамках Олимпиад с 2000 года, и ранее американцы всегда были в тройке, а тут остались даже без бронзы. Как, судя по всему, останется без третьего места в женских вольных упражнениях и Джордан Чайлз.

Если менять результаты по справедливости, то медаль должна быть у Сабрины Манеки-Войн

На своеобразный подарок от рэпера, который намекает на несправедливое решение Международной федерации гимнастики (FIG) и Спортивного арбитражного суда (CAS), Чайлз отреагировала сдержанно. «Ух ты, я не знаю, что сказать. Большое спасибо», — ответила девушка своему поклоннику из мира музыки. Эпизод с награждением Джордан бронзовыми часами идет на фоне продолжающихся прений в Федеральном суде Швейцарии касательно итогов тех самых злополучных вольных Парижа. Напомним, что изначально на третьем месте была румынка Барбосу. Затем, после того как протест команды США был удовлетворен, на пьедестал поднялась уже Чайлз. Но впоследствии стало известно, что американцы не уложились в отведенную на подачу протеста минуту и результаты вернулись к исходным. Тогда защищать права своей гимнастки американская федерация принялась в CAS, впрочем, безуспешно. Не привел ни к чему и румынский иск в пользу другой их спортсменки — Сабрины Манеки-Войн, которая пострадала из-за ошибки в сбавке баллов.

Фото Global Look Press

Федеральный суд не может разбирать суть дела, только нарушения регламента, так что шансы на новый поворот хоть и остаются, но они минимальны. Тем не менее сдаваться в США не намерены. «Мы твердо убеждены, что Джордан по праву заслужила бронзовую медаль. Были допущены критические ошибки как в первоначальной оценке Международной федерации гимнастики, так и в последующем процессе апелляции в CAS, которые необходимо устранить», — говорится в заявлении Американской федерации гимнастики USOPC в то время.

По мнению USOPC, если сама же FIG признает ошибку в первоначальном подсчете баллов, то так ли важно, когда именно был подан протест? С другой стороны, если принимать в расчет все судейские ошибки, то на третьем месте должна быть не Чайлз, и не Барбосу, а Сабрина Манеки-Войн. Международная федерация гимнастики своими руками устроила на ровном месте скандал, конца и края которому не видно.