Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 10:14

16 российских легкоатлетов выполнили квалификационные олимпийские нормативы

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Установленные Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) квалификационные олимпийские нормативы сумели выполнить 16 российских спортсменов.

Олимпийский норматив выполнили Елизавета Царева, Валерий Пронкин и Софья Палкина (все — метание молота), Данил Лысенко, Илья Иванюк, Наталья Спиридонова и Мария Кочанова (все — прыжки в высоту), Тимур Моргунов, Александр Соловьев, Полина Кнороз и Михаил Шмыков (все — прыжки с шестом), Екатерина Ивонина и Ольга Вовк (все — бег на 3 000 метров с препятствиями), Екатерина Конева (тройной прыжок), Полина Ткалич (бег на 400 метров) и Федор Иванов (бег на 400 метров с барьерами).

Восемь отечественных ходоков показали на 20-километровой дистанции результат, который быстрее требуемого World Athletics.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: https://tass.ru/sport/21297293
2
0
Читайте также
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
Кроос завершил карьеру после вылета Германии в 1/4 финала Евро от Испании
Четверо бойцов ВСУ на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен
Пикфорд строил рожи, его поймали на шпаргалке, Саутгейт просил прощения, турки массового показывали запрещенный жест. Что произошло на Евро-2024
В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ
Умер продюсер «Аватара» и «Титаника» Джон Ландау
Популярное видео
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
После отказа борцов от участия в Олимпиаде в заявке россиян осталось 14 спортсменов
Валуев поддержал российских борцов, отказавшихся от Олимпиады в Париже
Роднина: «Олимпийское движение находится в глубочайшем кризисе»
Отказались от борьбы. Новый олимпийский бойкот россиян
Кто из россиян выступит, кто отказался и не получил допуск: состав России на Олимпиаду-2024
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Американцы отправят на Олимпиаду небинарную легкоатлетку