Адель прервала концерт в Мюнхене ради просмотра финального забега на Олимпиаде

Сегодня, 15:13
Британская певица Адель прервала собственный концерт в Мюнхене ради просмотра женского легкоатлетического забега на Олимпиаде-2024.
На концерте находилось около 80 тысяч человек.
В финальном забеге на 100 метров победу одержала Жюльен Альфред из Сент-Лусии. Серебро завоевала Ша'Карри Ричардсон, а бронза досталась Мелиссе Джефферсон (обе — представительницы США).
Ранее 36-летняя Адель неоднократно была замечена на спортивных состязаниях. Так, она часто посещает матчи НБА, а недавно вживую посмотрела финал чемпионата Европы по футболу.
Олимпийские игры в Париже продолжатся до 11 августа.