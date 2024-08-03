Альфред выиграла 100-метровку и принесла Сент-Люсии первую в истории медаль Олимпиады

3 августа, 22:45
Атлетка из Сант-Люсии Жюльен Альфред завоевала золотую медаль в забеге на 100 метров на Олимпиаде в Париже.
Спортсменка победила в финале с результатом 10,72 секунды и завоевала первую медаль в истории для своей страны.
Второе место заняла американка Шакарри Ричардсон, третьей стала ее соотечественница Мелисса Джефферсон.
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
100 м
Финал
1. Жульен Альфред (Сент-Люсия) — 10.72
2. Шакари Ричардсон (США) — 10.87
3. Мелисса Джефферсон (США) — 10.92