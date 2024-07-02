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Париж-2024

Сегодня, 09:54

Американцы отправят на Олимпиаду небинарную легкоатлетку

Отдел спорта «СЭ»
Никки Хилц.
Фото USA Today Sports
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Скандально известная бегунья Никки Хилц выиграла женский забег на 1500 метров на олимпийских отборочных соревнованиях в сборную США и гарантировала себе путевку на Игры-2024.

29-летняя спортсменка известна тем, что публично называет себя «небинарным человеком» и требует, чтобы в ее отношении употребляли местоимение «они». Хилц является активисткой ЛГБТ (запрещенная в России экстремистская организация) и в будущем собирается стать трансгендером. Правда, до завершения спортивной карьеры этого не произойдет, поскольку переход в мужской разряд сделает Никки неконкурентоспособной на элитном уровне.

Напомним, что в России федеральным законом запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

У Хилц ряд серьезных результатов в беге на 1500 метров. Она является чемпионкой Панамериканских игр 2019 года, серебряным призером чемпионата мира в помещении-2024. В прошлом году Никки выиграла студенческий чемпионат NCAA и финишировала шестой на беге на милю в Бриллиантовой лиге в Монако со временем 4.16,35 (это национальный рекорд). На олимпийском отборе в Юджине спортсменка финишировала на дистанции 1500 метров за 3.55,33, что делает ее одной из претенденток на медали Парижа-2024.

легкая атлетика
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