Американец Хокер взял золото в беге на 1500 метров и установил новый олимпийский рекорд

Сегодня, 21:58
Американский легкоатлет Коул Хокер завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров на Олимпиаде-2024.
23-летний американец показал время 3 минуты и 27,65 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Серебро завоевал британец Джош Керр (3 минуты и 27,79 секунды), бронза у американца Яреда Нугуса (3 минуты и 27,80 секунды).
Четвертое место занял норвежец Якоб Ингебригтсен, которому принадлежал предыдущий олимпийский рекорд в 3 минуты и 28,32 секунды.
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
1500 м
Финал
1. Коул Хокер (США) — 3.27,65 OR
2. Джош Керр (Великобритания) — 3.27,79
3. Яред Нугус (США) — 3.27,80