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Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 21:58

Американец Хокер взял золото в беге на 1500 метров и установил новый олимпийский рекорд

Сергей Разин
корреспондент
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Американский легкоатлет Коул Хокер завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров на Олимпиаде-2024.

23-летний американец показал время 3 минуты и 27,65 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Серебро завоевал британец Джош Керр (3 минуты и 27,79 секунды), бронза у американца Яреда Нугуса (3 минуты и 27,80 секунды).

Четвертое место занял норвежец Якоб Ингебригтсен, которому принадлежал предыдущий олимпийский рекорд в 3 минуты и 28,32 секунды.

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

1500 м

Финал

1. Коул Хокер (США) — 3.27,65 OR

2. Джош Керр (Великобритания) — 3.27,79

3. Яред Нугус (США) — 3.27,80

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