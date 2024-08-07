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Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 22:23

Американец Холл победил в беге на 400 м на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Американский легкоатлет Куинси Холл одержал победу в соревнованиях по бегу на 400 метров на Олимпиаде-2024.

26-летний спортсмен преодолел дистанцию за 43,40 секунды. Вторым финишировал британец Мэттью Хадсон-Смит, показав результат 43,44 секунды. Тройку лидеров замкнул Мусала Самуконга из Замбии (43,74), который принес первую медаль своей национальной команде на Играх в Париже.

Соревнования по легкой атлетике на летней Олимпиаде проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в столице Франции.

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

400 м

Финал

1. Куинси Холл (США) — 43,40

2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) — 43,44

3. Мусала Самуконга (Замбия) — 43,74

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Олимпиада
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