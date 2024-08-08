Американец Холлоуэй стал лучшим в беге на 100 м с барьерами на Олимпиаде в Париже

Американский легкоатлет Грант Холлоуэй выиграл соревнования мужчин в беге на 100 метров с барьерами на Олимпиаде-2024. Американец финишировал с результатом 12,99 секунды. Вторым стал его соотечественник Даниэль Робертс. Тройку призеров замкнул Рашид Бродбелл из Ямайки. Соревнования по легкой атлетике на летней Олимпиаде проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в столице Франции. Легкая атлетика Париж (Франция) Олимпийские игры Мужчины 110 м с/б Финал 1. Грант Холлоуэй (США) — 12,99 2. Даниэль Робертс (США) — 13,09(085) 3. Рашид Бродбелл (Ямайка) — 13,09(088)