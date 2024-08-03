Американец Краузер стал первым в истории трехкратным олимпийским чемпионом в толкании ядра

Американский толкатель ядра Райан Краузер завоевал золото на Олимпиаде в Париже. Результат 31-летнего спортсмена составил 22,90 метров. Он стал первым в истории трехкратным олимпийским чемпионом в толкании ядра. Серебро выиграл американец Джозеф Ковач (22,15). Бронза — у легкоатлета с Ямайки Раджиндра Кэмпбелла (22,15). Легкая атлетика Париж (Франция) Олимпийские игры Мужчины Ядро Финал 1. Райан Краузер (США) — 22.90 2. Джо Ковач (США) — 22.15 3. Ранджиндра Кэмпбелл (Ямайка) — 22.15