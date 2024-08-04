Американец Лайлз стал чемпионом Олимпиады в беге на 100 м, он опередил ямайца Томпсона на 0,005 секунды

Американский легкоатлет Ноа Лайлз завоевал золото Олимпиады в беге на 100 метров. 27-летний спортсмен показал время 9,784 секунды и на 0,005 секунды опередил ямайца Кишейна Томпсона. Победителя пришлось определять с помощью фотофиниша. Финиш забега на 100 м. Фото AFP Бронзу завоевал еще один представитель США Фред Керли — 9,81. Париж (Франция) Олимпийские игры Легкая атлетика Мужчины 100 м Финал 1. Ноа Лайлз (США) — 9,784 2. Кишейн Томпсон (Ямайка) — 9,789 3. Фред Керли (США) — 9,81 4. Акани Симбине (ЮАР) — 9,82 5. Ламонт Джекобс (Италия) — 9,85 6. Летсиле Тебого (Ботсвана) — 9,86 7. Кеннет Беднарек (США) — 9,88 8. Облике Севилл (Ямайка) — 9,91