Американец Лайлз стал чемпионом Олимпиады в беге на 100 м, он опередил ямайца Томпсона на 0,005 секунды

4 августа, 23:08
Американский легкоатлет Ноа Лайлз завоевал золото Олимпиады в беге на 100 метров.
27-летний спортсмен показал время 9,784 секунды и на 0,005 секунды опередил ямайца Кишейна Томпсона. Победителя пришлось определять с помощью фотофиниша.
Бронзу завоевал еще один представитель США Фред Керли — 9,81.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Легкая атлетика
Мужчины
100 м
Финал
1. Ноа Лайлз (США) — 9,784
2. Кишейн Томпсон (Ямайка) — 9,789
3. Фред Керли (США) — 9,81
4. Акани Симбине (ЮАР) — 9,82
5. Ламонт Джекобс (Италия) — 9,85
6. Летсиле Тебого (Ботсвана) — 9,86
7. Кеннет Беднарек (США) — 9,88
8. Облике Севилл (Ямайка) — 9,91