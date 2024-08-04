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Легкая атлетика

Париж-2024

4 августа, 23:08

Американец Лайлз стал чемпионом Олимпиады в беге на 100 м, он опередил ямайца Томпсона на 0,005 секунды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ноа Лайлз.
Фото AFP
Финиш забега на 100 м.
Фото AFP
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Американский легкоатлет Ноа Лайлз завоевал золото Олимпиады в беге на 100 метров.

27-летний спортсмен показал время 9,784 секунды и на 0,005 секунды опередил ямайца Кишейна Томпсона. Победителя пришлось определять с помощью фотофиниша.

Финиш забега на 100 м.
Фото AFP

Бронзу завоевал еще один представитель США Фред Керли — 9,81.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Легкая атлетика

Мужчины

100 м

Финал

1. Ноа Лайлз (США) — 9,784

2. Кишейн Томпсон (Ямайка) — 9,789

3. Фред Керли (США) — 9,81

4. Акани Симбине (ЮАР) — 9,82

5. Ламонт Джекобс (Италия) — 9,85

6. Летсиле Тебого (Ботсвана) — 9,86

7. Кеннет Беднарек (США) — 9,88

8. Облике Севилл (Ямайка) — 9,91

Источник: Медальный зачет Олимпиады
легкая атлетика
Олимпиада
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